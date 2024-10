Le résumé de Stade toulousain - ASM Clermont Auvergne

Il a été, comme à son habitude, la sensation de cette rencontre. Très attendu pour son retour en Top 14, Antoine Dupont , entré en jeu à la mi-temps, n’a pas attendu pour se hisser au niveau de son équipe. Neuf minutes après son entrée, le champion olympique hérite d’un ballon libéré à quelques mètres de l’en-but. Il ne lui en faut pas plus pour se défaire du marquage sur un démarrage éclair. Si Killian Tixeront parvient à réduire le score à 27-7, cela ne suffit pas à arrêter Toulouse. Parfaitement servie par Capuozzo, la star française, d’abord dos au jeu, parvient à se retourner et à marquer un deuxième essai en 6 minutes. Il ne lui a pas fallu longtemps pour s’illustrer à nouveau. De son côté, Ange Capuozzo continue son récital. Après un magnifique slalom, il délivre un coup de pied parfaitement dosé qui trouve les bras de Dupont. Le capitaine de l’équipe de France, inarrêtable, termine sa course derrière l’en-but, et ponctue son retour à la compétition par un magnifique triplé en 12 minutes.