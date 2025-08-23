Compétition
Journée
Date
Match
Top 14
1
Dimanche 7 septembre
Clermont - Stade toulousain
Top 14
2
Samedi 13 septembre
Stade toulousain - Perpignan
Top 14
3
Samedi 20 septembre
Montpellier - Stade toulousain
Top 14
4
Samedi 27 septembre
Stade toulousain - Castres
Top 14
5
4/5 octobre
Bayonne - Stade toulousain
Top 14
6
11/12 octobre
Stade toulousain - Bordeaux
Top 14
7
18/19 octobre
Pau - Stade toulousain
Top 14
8
25/26 octobre
Stade toulousain - Toulon
Top 14
9
1/2 novembre
Stade toulousain - Stade français
Top 14
10
22/23 novembre
Montauban - Stade toulousain
Top 14
11
29/30 novembre
Stade toulousain - Racing 92
Champion's Cup
1
Dimanche 7 décembre
Stade toulousain - Hollywoodbets Sharks
Champion's Cup
2
Samedi 13 décembre
Glasgow - Stade toulousain
Top 14
12
20/21 décembre
Lyon - Stade toulousain
Top 14
13
27/28 décembre
Stade toulousain - La Rochelle
Top 14
14
3/4 janvier
Perpignan - Stade toulousain
Champion's Cup
3
Dimanche 11 janvier
Saracens - Stade toulousain
Champion's Cup
4
Samedi 17 janvier
Stade toulousain - Sale Sharks
Top 14
15
24/25 janvier
Stade toulousain - Pau
Top 14
16
31 janvier/1er février
Stade toulousain - Bayonne
Top 14
17
14/15 février
Stade français - Stade toulousain
Top 14
18
28 février/1er mars
Stade toulousain - Montauban
Top 14
19
21/22 mars
Bordeaux - Stade toulousain
Top 14
20
28/29 mars
Stade toulousain - Montpellier
Top 14
21
18/19 avril
Castres - Stade toulousain
Top 14
22
25/26 avril
Stade toulousain - Clermont