Romain Ntamack sourit lors d’un entraînement avec le Stade toulousain avant la saison de rugby 2025-2026.
Rugby

Le calendrier 2025 du Stade toulousain

Après une nouvelle saison tout en haut du monde de l'Ovalie, le Stade toulousain et ses guerriers repartent de plus belle. Voici le calendrier des Rouge et Noir.
Même si l’an passé, le Stade toulousain n’a pas réussi à garder son titre européen, échouant en demi-finale face à l’UBB, l’équipe d’Ugo Mola repart avec des ambitions toujours aussi monumentales (et un nouveau bouclier de Brennus). Certes, Antoine Dupont (blessé aux ligaments croisés avec le XV de France pendant le Tournoi des Six Nations) ne devrait revenir qu’autour de la fin de l’année civile, mais par contre, Romain Ntamack sera frais et dispo pour le coup d’envoi du Top 14. Avant de voir jusqu’où ira l’ogre toulousain, voici le calendrier complet de cette nouvelle saison.
N.B : Les dates de matchs peuvent potentiellement changer en fonction des autres compétitions. Pour être certain de ne pas louper un grand moment de sport dans les tribunes de Ernest-Wallon, rendez-vous sur le site du club.

Compétition

Journée

Date

Match

Top 14

1

Dimanche 7 septembre

Clermont - Stade toulousain

Top 14

2

Samedi 13 septembre

Stade toulousain - Perpignan

Top 14

3

Samedi 20 septembre

Montpellier - Stade toulousain

Top 14

4

Samedi 27 septembre

Stade toulousain - Castres

Top 14

5

4/5 octobre

Bayonne - Stade toulousain

Top 14

6

11/12 octobre

Stade toulousain - Bordeaux

Top 14

7

18/19 octobre

Pau - Stade toulousain

Top 14

8

25/26 octobre

Stade toulousain - Toulon

Top 14

9

1/2 novembre

Stade toulousain - Stade français

Top 14

10

22/23 novembre

Montauban - Stade toulousain

Top 14

11

29/30 novembre

Stade toulousain - Racing 92

Champion's Cup

1

Dimanche 7 décembre

Stade toulousain - Hollywoodbets Sharks

Champion's Cup

2

Samedi 13 décembre

Glasgow - Stade toulousain

Top 14

12

20/21 décembre

Lyon - Stade toulousain

Top 14

13

27/28 décembre

Stade toulousain - La Rochelle

Top 14

14

3/4 janvier

Perpignan - Stade toulousain

Champion's Cup

3

Dimanche 11 janvier

Saracens - Stade toulousain

Champion's Cup

4

Samedi 17 janvier

Stade toulousain - Sale Sharks

Top 14

15

24/25 janvier

Stade toulousain - Pau

Top 14

16

31 janvier/1er février

Stade toulousain - Bayonne

Top 14

17

14/15 février

Stade français - Stade toulousain

Top 14

18

28 février/1er mars

Stade toulousain - Montauban

Top 14

19

21/22 mars

Bordeaux - Stade toulousain

Top 14

20

28/29 mars

Stade toulousain - Montpellier

Top 14

21

18/19 avril

Castres - Stade toulousain

Top 14

22

25/26 avril

Stade toulousain - Clermont

Bien entendu, avec de potentielles participations aux playoffs de Top 14 et phases finales de Champion's Cup, le calendrier final risque d'être encore plus étoffé. Réponse dans quelques semaines !
