Le résumé de Stade toulousain - Exeter

Mais qui a inventé le rugby et quand ?

Plus de rugby

Tout au long du match, Toulouse aura su maintenir son adversaire du soir à distance, réagissant à chaque essai encaissé. Cette fois, c’est Thibault Flamand, seul dans son couloir, qui hérite du ballon. Bonus offensif validé dès la 35e minute pour Toulouse. C’est 5 minutes plus tard que la rencontre tourne à la démonstration. Dupont feinte la passe, envoyant ainsi son vis-à-vis à la buvette. L’espace intérieur est ouvert et Pierre-Louis Barassi, en grande forme, s’y engouffre. 5e essai juste avant la mi-temps pour un Stade toulousain impitoyable.

Tout au long du match, Toulouse aura su maintenir son adversaire du soir à distance, réagissant à chaque essai encaissé. Cette fois, c’est Thibault Flamand, seul dans son couloir, qui hérite du ballon. Bonus offensif validé dès la 35e minute pour Toulouse. C’est 5 minutes plus tard que la rencontre tourne à la démonstration. Dupont feinte la passe, envoyant ainsi son vis-à-vis à la buvette. L’espace intérieur est ouvert et Pierre-Louis Barassi, en grande forme, s’y engouffre. 5e essai juste avant la mi-temps pour un Stade toulousain impitoyable.

Tout au long du match, Toulouse aura su maintenir son adversaire du soir à distance, réagissant à chaque essai encaissé. Cette fois, c’est Thibault Flamand, seul dans son couloir, qui hérite du ballon. Bonus offensif validé dès la 35e minute pour Toulouse. C’est 5 minutes plus tard que la rencontre tourne à la démonstration. Dupont feinte la passe, envoyant ainsi son vis-à-vis à la buvette. L’espace intérieur est ouvert et Pierre-Louis Barassi, en grande forme, s’y engouffre. 5e essai juste avant la mi-temps pour un Stade toulousain impitoyable.