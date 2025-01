Les jeunes pousses du Stade toulousain font jeu égal avec La Rochelle

Samedi prochain, les Rouge et noir affronteront les Sharks à Durban (Afrique du Sud), en marge de ce déplacement physiquement compliqué, Ugo Mola avait donc décidé de faire tourner. Au coup d’envoi, hormis le retour de Cyril Baille (après six mois de blessure), l’effectif était principalement composé de jeunes, avec une moyenne d’âge globale de 21 ans.

Samedi prochain, les Rouge et noir affronteront les Sharks à Durban (Afrique du Sud), en marge de ce déplacement physiquement compliqué, Ugo Mola avait donc décidé de faire tourner. Au coup d’envoi, hormis le retour de Cyril Baille (après six mois de blessure), l’effectif était principalement composé de jeunes, avec une moyenne d’âge globale de 21 ans.