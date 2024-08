Regardez les matchs amicaux du Stade Toulousain en direct et gratuitement

Ces deux matchs seront l’occasion d’observer le nippon Naoto Saito faire ses premiers pas avec le maillot rouge et noir sur le dos après le départ de Baptiste Germain. Mais ce sont également deux amicaux sous le signe des retrouvailles, puisqu’Anthony Jelonch et Alban Placines feront leur grand retour après avoir été écartés des terrains en raison de blessures aux genoux. En revanche, il faudra se montrer encore un peu patient avant de voir Antoine Dupont sur le rectangle vert. Après une saison et un été particulièrement chargés, le demi de mêlée profite encore d’un repos ô combien mérité. De son côté,

sera bel et bien présent, un mois après être devenu papa.