Résumé de Stade toulousain - USA Perpignan

Après l’ouverture du score perpignanaise sur une pénalité, Toulouse ne tarde pas à réagir. À la 5e minute, Léo Panos réalise une belle percée sur le côté droit. S'ensuit une période de pick and go, conclue par l’essai de Jack Willis mais non transformée par Romain Ntamack. L’international se rattrape quelques instants plus tard : il bénéficie d’un rebond favorable à la suite de son propre coup de pied. Le déséquilibre est créé dans la défense perpignanaise. Il n’a plus qu’à transmettre à Clément Vergé qui aplati. 12-3 pour le Stade Toulousain à la 8e minute.