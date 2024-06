Le Stade Toulousain de Romain N’Tamack survole la finale du Top 14

Le Stade Toulousain a été clinique pour remporter son 23e titre de champion de France au stade Vélodrome de Marseille. Joueurs et ultra-dominateurs, les Rouge et Noir ont pris les choses en main d’entrée avec un premier essai d’Antoine Dupont dès la 6e minute. Ils ont ensuite enchaîné durant 80 minutes pour terminer le match avec 9 essais sans en encaisser aucun. Dès la mi-temps, les Bordelais accusent déjà 22 points de retard (25-3). Ils n’ont jamais réussi à sortir la tête de l’eau ensuite, étouffés par Antoine Dupont, élu homme du match et un Toulouse de gala.

