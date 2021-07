Steam Deck : Valve fait une console, mais pas une concurrente de la Switch

Il y a 2 points de vue majeurs à aborder pour développer et soutenir cet argument. Une partie économique, et une partie technique. Commençons d’abord par le plan économique, qui est peut-être la plus grande différence entre les 2 produits et permet de voir que ceux-ci ne sont en réalité pas vraiment en concurrence, mais complémentaires.

Il y a 2 points de vue majeurs à aborder pour développer et soutenir cet argument. Une partie économique, et une partie technique. Commençons d’abord par le plan économique, qui est peut-être la plus grande différence entre les 2 produits et permet de voir que ceux-ci ne sont en réalité pas vraiment en concurrence, mais complémentaires.

Il y a 2 points de vue majeurs à aborder pour développer et soutenir cet argument. Une partie économique, et une partie technique. Commençons d’abord par le plan économique, qui est peut-être la plus grande différence entre les 2 produits et permet de voir que ceux-ci ne sont en réalité pas vraiment en concurrence, mais complémentaires.

vient chambouler ceci puisqu’elle offre un écosystème ouvert. Il est non seulement possible d’ajouter des applications, dont des stores alternatifs, d’ajouter ses propres jeux, voire de remplacer complètement le système d’exploitation et de ne plus jamais utiliser SteamOS. C’est le modèle du

Valve a visiblement décidé de proposer à perte sa Steam Deck, notamment le modèle le plus abordable commercialisé à 399$ (419€ en Europe)... en suivant donc le modèle économique de la console. Au vu des grimaces du fondateur Gabe Newell, on se demande si celui-ci repense à l’argent que l’entreprise - qui gagne des milliards de dollars chaque année juste via la commission qu’il prend sur chaque vente de jeu - investit dans la Steam Deck…

Valve a visiblement décidé de proposer à perte sa Steam Deck, notamment le modèle le plus abordable commercialisé à 399$ (419€ en Europe)... en suivant donc le modèle économique de la console. Au vu des grimaces du fondateur Gabe Newell, on se demande si celui-ci repense à l’argent que l’entreprise - qui gagne des milliards de dollars chaque année juste via la commission qu’il prend sur chaque vente de jeu - investit dans la Steam Deck…

Valve a visiblement décidé de proposer à perte sa Steam Deck, notamment le modèle le plus abordable commercialisé à 399$ (419€ en Europe)... en suivant donc le modèle économique de la console. Au vu des grimaces du fondateur Gabe Newell, on se demande si celui-ci repense à l’argent que l’entreprise - qui gagne des milliards de dollars chaque année juste via la commission qu’il prend sur chaque vente de jeu - investit dans la Steam Deck…

Et cela avant même qu’on considère l’aspect technique de ces différents appareils. On évitera de se perdre trop dans des spécificités techniques. La puce intégrée dans la Steam Deck possède non seulement un processeur 4 cœurs / 8 threads basé sur l’architecture Zen 2, que l’on retrouve au cœur des consoles PlayStation 5 ou Xbox Series X/S et processeur de bureau Ryzen 3000.

Et cela avant même qu’on considère l’aspect technique de ces différents appareils. On évitera de se perdre trop dans des spécificités techniques. La puce intégrée dans la Steam Deck possède non seulement un processeur 4 cœurs / 8 threads basé sur l’architecture Zen 2, que l’on retrouve au cœur des consoles PlayStation 5 ou Xbox Series X/S et processeur de bureau Ryzen 3000.

Et cela avant même qu’on considère l’aspect technique de ces différents appareils. On évitera de se perdre trop dans des spécificités techniques. La puce intégrée dans la Steam Deck possède non seulement un processeur 4 cœurs / 8 threads basé sur l’architecture Zen 2, que l’on retrouve au cœur des consoles PlayStation 5 ou Xbox Series X/S et processeur de bureau Ryzen 3000.

Ainsi, sur un ultraportable d’à peine plus d’1 kg comme l’Acer Swift ou le Lenovo Yoga Slim 7, des PC portables semblables à un Macbook Air, il était possible (en réglant tous les détails graphiques au minimum) à des jeux comme The Witcher 3, avec une définition standard de 1920x1080 pixels. Avec ces concessions, on pouvait ainsi espérer atteindre 30 images par seconde, une expérience approchant ce que l’on peut trouver sur

dispose de plusieurs atouts sur ces puces. Déjà, il s’agit d’une architecture bien plus récente, plus puissante, tout en étant plus économe en énergie. Cette dernière devrait d’ailleurs arriver dans les ordinateurs portables courant 2022, la Steam Deck ayant donc une avant-première.

Pour des machines absolument pas conçues pour le jeu, c’était cependant assez impressionnant. La partie graphique de la Steam Deck dispose de plusieurs atouts sur ces puces. Déjà, il s’agit d’une architecture bien plus récente, plus puissante, tout en étant plus économe en énergie. Cette dernière devrait d’ailleurs arriver dans les ordinateurs portables courant 2022, la Steam Deck ayant donc une avant-première.

Pour des machines absolument pas conçues pour le jeu, c’était cependant assez impressionnant. La partie graphique de la Steam Deck dispose de plusieurs atouts sur ces puces. Déjà, il s’agit d’une architecture bien plus récente, plus puissante, tout en étant plus économe en énergie. Cette dernière devrait d’ailleurs arriver dans les ordinateurs portables courant 2022, la Steam Deck ayant donc une avant-première.

Mais la définition de l’écran de l’appareil, de 1280x800 pixels est largement inférieure. Cela résulte à environ 1 million de pixels à calculer et afficher par seconde contre plus de 2 millions pour une définition 1080p comme sur la majorité des ordinateurs portables. Une puce bien plus puissante avec une architecture plus récente et moins de calculs à effectuer : on devrait donc avoir une expérience de jeu assez plaisante.

Mais la définition de l’écran de l’appareil, de 1280x800 pixels est largement inférieure. Cela résulte à environ 1 million de pixels à calculer et afficher par seconde contre plus de 2 millions pour une définition 1080p comme sur la majorité des ordinateurs portables. Une puce bien plus puissante avec une architecture plus récente et moins de calculs à effectuer : on devrait donc avoir une expérience de jeu assez plaisante.

Mais la définition de l’écran de l’appareil, de 1280x800 pixels est largement inférieure. Cela résulte à environ 1 million de pixels à calculer et afficher par seconde contre plus de 2 millions pour une définition 1080p comme sur la majorité des ordinateurs portables. Une puce bien plus puissante avec une architecture plus récente et moins de calculs à effectuer : on devrait donc avoir une expérience de jeu assez plaisante.

En compétition plus directe, les GPD Win 3 ou Aya Neo ne font pas non plus le poids. Bien que vendues plus chères, celles-ci possèdent des puces AMD ou Intel de la génération précédente et ne permettent pas de faire tourner autant de jeux avec la même qualité.

En compétition plus directe, les GPD Win 3 ou Aya Neo ne font pas non plus le poids. Bien que vendues plus chères, celles-ci possèdent des puces AMD ou Intel de la génération précédente et ne permettent pas de faire tourner autant de jeux avec la même qualité.

En compétition plus directe, les GPD Win 3 ou Aya Neo ne font pas non plus le poids. Bien que vendues plus chères, celles-ci possèdent des puces AMD ou Intel de la génération précédente et ne permettent pas de faire tourner autant de jeux avec la même qualité.

Selon les dires de Gabe Newell, cette nouvelle version de SteamOS se veut plus ouverte et serait ouverte à d’autres partenaires hardware (tels que Asus, Gigabyte ou MSI par exemple). On a cependant du mal à imaginer que ceux-ci se jettent sur l’occasion vu la débâcle des Steam Machines en 2015.

Selon les dires de Gabe Newell, cette nouvelle version de SteamOS se veut plus ouverte et serait ouverte à d’autres partenaires hardware (tels que Asus, Gigabyte ou MSI par exemple). On a cependant du mal à imaginer que ceux-ci se jettent sur l’occasion vu la débâcle des Steam Machines en 2015.

Selon les dires de Gabe Newell, cette nouvelle version de SteamOS se veut plus ouverte et serait ouverte à d’autres partenaires hardware (tels que Asus, Gigabyte ou MSI par exemple). On a cependant du mal à imaginer que ceux-ci se jettent sur l’occasion vu la débâcle des Steam Machines en 2015.