Walls On Silk Road : Stefan Glowacz face à 3 murs jamais escaladés

toute sa vie - d'abord en compétition, puis en tant que professionnel de l'aventure. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, à l'âge de 58 ans, que l'Allemand entreprend le plus grand voyage de sa vie. Avec trois compagnons, deux alpinistes et son fils Tim, il se rend au Moyen-Orient.

L'objectif ambitieux de l'équipe est de parcourir une partie de la route historique de la soie et à escalader trois murs non grimpés dans trois pays différents - le tout dans un délai serré de trois mois.

"Ce qui me motive, c'est l'aventure de la découverte qui se cache derrière chaque horizon", explique Stefan Glowacz. Après sa carrière de compétiteur, l'alpiniste recherche désormais non seulement de nouveaux sommets, mais aussi les expériences et les défis intellectuels qui accompagnent les voyages.

Les compagnons de voyage de Glowacz sont deux autres alpinistes : Christian Schlesener, 55 ans, également connu sous le nom de Schlesi, qui est un ami de longue date de Glowacz, et Joseph Pfnuer, 33 ans, connu sous le nom de Steno, qui est le plus jeune des trois alpinistes.

, permet au spectateur de voir la beauté et la magie des régions montagneuses que seules quelques personnes ont vues auparavant et encore moins ont escaladées. Regarde le documentaire complet dans le lecteur vidéo en haut de cette page.