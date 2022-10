8 choses à savoir sur Stefanos Tsitsipas

Il est l’un des joueurs de tennis les plus polyvalents de la planète à l’heure actuelle. Mais Stephanos Tsitsipas est en fait un artiste, que ce soit sur ou en dehors des courts. Découvrez l’homme qui se cache derrière la star des courts.

01 Des loisirs d’artiste

Lorsqu'il n'est pas sur un terrain de tennis, Tsitsipas prend l’apparail photo ou une caméra. "Je ne veux pas entendre parler de tennis pendant les périodes de repos, explique-t-il. J'ai donc cherché des passe-temps qui me détachent complètement de mon sport et qui me permettent de me détendre tout en m'entraînant. J'aime faire des films. Ça stimule ma créativité et ça me calme. La photographie est un autre domaine que j'ai découvert. Je cherche des motifs qui pourraient inspirer les gens. Je vis tellement de choses lors de mes voyages."

Tsitsipas est un artiste © Antoine Truchet/Red Bull Content Pool

La musique joue également un rôle important pour lui. Il a même composé et publié ses propres chansons. Dans la vie, Tsitsipas veut trouver une forme d’harmonie entre son corps et son esprit. C’est cet équilibre qui l’aide à mieux jouer au tennis.

02 Où en est-il sur le terrain ?

L'actuel numéro six mondial a remporté un tournoi majeur cette année : le Masters 1000 de Monte-Carlo. Il a toutes les chances de se qualifier pour les ATP Finals de Turin. Mais la concurrence n'a peut-être jamais été aussi intense qu'actuellement car elle vient de différentes directions.Avec Novak Djokovic et Rafael Nadal, il reste encore deux joueurs de l'ère du Big Three. La génération de Tsitsipas est présente en nombre: Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Matteo Berrettini. Le récent US Open avec le triomphe de l'adolescent Carlos Alcaraz a glorifié la "Next Gen", à laquelle appartient également Jannik Sinner.

Tsitsipas est un grand casanier © Antoine Truchet/Red Bull Content Pool

03 Victoires et défaites mémorables

Mais si la concurrence s’est élargie, Tsitsipas reste parmi les meilleurs joueurs du monde. Son plus grand succès en carrière remonte à 2019 avec un sacre lors des ATP Finals, à Londres, à l’issue d’un match héroïque face à son ami Dominic Thiem (6:7 6:2 7:6)

À côté de ses victoires, Tsitsipas est aussi arrivé en finale de Roland-Garros 2021, avec une défaite contre Djokovic qu’il prend comme l’un des plus grands apprentissages de sa carrière : "Ma défaite contre Novak à Paris m'a montré ce que je dois encore apprendre pour m'améliorer. Ce match m'a été utile pour toute ma carrière. Il m'a aussi montré qu'il ne fallait pas être trop têtu et crispé lors d'une grande finale."

Le joueur a également imaginé Red Bull Bassline, un nouvel évènement disputé il y a quelques jours et remporté par Karen Kachanov. "Le tennis est joué de la même manière depuis des lustres, explique-t-il. Le Red Bull Bassline est plus rapide et se nourrit d'une intensité plus élevée. Le tournoi rend le tennis plus excitant", déclare le Grec.

Bassline est le projet qui passionne Tsitsipas en dehors du circuit © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

04 La famille est son cocon et la source de sa force

Famille, amis et entraîneurs forment l'équipe de base de Tsitsipas © Antoine Truchet/Red Bull Content Pool

La famille joue un rôle important dans la vie de Tsitsipas. Son grand-père, Sergei Salnikov, a remporté l'or avec l'équipe nationale russe de football lors du tournoi olympique de 1956 à Melbourne. Son père Apostolos est toujours son entraîneur aujourd'hui, tandis que sa mère Julia était classée 194e au classement mondial WTA en 1990. Stef est tout simplement né avec une raquette en main.

05 La Grèce est très importante pour lui…

Tsitsipas, qui est né à Athènes, a désormais sa résidence principale à Monte-Carlo. Mais huit mois sur douze, il parcourt le monde en enchaînant les tournois. À 24 ans, il ne veut pas oublier d'où il vient : "La Grèce est ma maison. J'y ai mes racines et j'ai la culture du pays dans le sang. Mon pays est aussi une sorte de cocon pour moi. Peut-être qu'il me protège. C'est en tout cas ici que je suis le plus heureux. Je veux aider mon pays, lui donner quelque chose en retour. Je veux partager de l'espoir, surtout aux jeunes. Ce pays doit devenir un endroit encore plus agréable à vivre. Je veux l’aider à obtenir le respect qu'il mérite."

06

Tsitsipas est monté pour la première fois sur un court de tennis à l'âge de trois ans. Son père Apostolos l'a emmené à son club de tennis, lui a mis une raquette dans la main et l'a laissé essayer. Le petit Stefanos a rapidement été pris du virus. Tsitsipas entretient une profonde relation avec ses deux premiers entraîneurs. Ce sont eux qui l'ont formé et il est toujours en contact étroit aujourd'hui: "Ils ont fait de moi ce que je suis. Ils ont façonné mon attitude. Ils m'ont vu grandir et je peux toujours les appeler pour leur demander conseil. Ma personnalité s'est développée autour d'eux".

Tsitsipas et le champion de l'US Open Alcaraz se sont affrontés au Bassline © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

07 Blessure et baisse de régime

En novembre 2021, après deux années à souffrir régulièrement de douleurs au coude droit, Tsitsipas a finalement décidé de se faire opérer: "J'ai estimé que l'opération était nécessaire car cela faisait des années que je souffrais lorsque je jouais et j'essayais de limiter le stress sur cette zone de mon corps." Tsitsipas est passé par des moments difficiles durant cette période. Au point de perdre tout intérêt pour le tennis. Il a finalement surmonté l’obstacle. L'opération a été un succès et la douleur chronique est terminée.

08 Devenir un meilleur joueur grâce à la conscience et à l'équilibre

Tsitsipas a trouvé son équilibre sur le court et en dehors : "Nous, les professionnels, vivons dans une bulle. Mais les choses que je fais pour moi en dehors du tennis - notamment rencontrer des personnes en qui j'ai une confiance inconditionnelle - me permettent de me sentir bien. C'est important pour moi. Cela aiguise également ma conscience. Et au fond, cela fait de moi un meilleur joueur."