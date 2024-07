Tsitsipas est-il capable de toucher une pièce de monnaie ?

Dans une vidéo devenue virale mettant à l'épreuve ses qualités de serveur, Tsitsipas a montré qu'il était unique en son genre en frappant des cibles de plus en plus petites et de plus en plus difficiles avec son service : un ballon d'exercice, un ballon de

, un minuscule ballon de basket, une balle de ping-pong et, enfin, une pièce de monnaie. Une cible si petite qu'elle n'est même pas visible à travers le filet. Tsitsipas semble ne pas avoir de mal à réaliser un exploit dont le degré de difficulté est si élevé qu'il demanderait des heures à la plupart des autres joueurs.