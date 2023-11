Les 3 points qui font de Tsitsipas un joueur hors pair

Du haut de son mètre quatre-vingt-treize et de sa foulée souple et puissante, Tsitsipás peut couvrir toutes les zones du court. « Au tennis, c’est un atout essentiel, ça permet aux joueurs d’atteindre et de renvoyer des balles de toutes les parties du court » explique la star grecque.

Du haut de son mètre quatre-vingt-treize et de sa foulée souple et puissante, Tsitsipás peut couvrir toutes les zones du court. « Au tennis, c’est un atout essentiel, ça permet aux joueurs d’atteindre et de renvoyer des balles de toutes les parties du court » explique la star grecque.

Du haut de son mètre quatre-vingt-treize et de sa foulée souple et puissante, Tsitsipás peut couvrir toutes les zones du court. « Au tennis, c’est un atout essentiel, ça permet aux joueurs d’atteindre et de renvoyer des balles de toutes les parties du court » explique la star grecque.

Le jeu de jambes, qui pour certains est peut-être l'élément physique et technique le plus important du tennis, prend toute son importance sur le gazon de Wimbledon. « Les joueurs qui peuvent ajuster leur footwork et adapter rapidement leur jeu au rebond plus faible et à la surface lisse peuvent prendre l'avantage. Même si le service reste important, le jeu global devient vital sur le gazon ».

Le jeu de jambes, qui pour certains est peut-être l'élément physique et technique le plus important du tennis, prend toute son importance sur le gazon de Wimbledon. « Les joueurs qui peuvent ajuster leur footwork et adapter rapidement leur jeu au rebond plus faible et à la surface lisse peuvent prendre l'avantage. Même si le service reste important, le jeu global devient vital sur le gazon ».

Le jeu de jambes, qui pour certains est peut-être l'élément physique et technique le plus important du tennis, prend toute son importance sur le gazon de Wimbledon. « Les joueurs qui peuvent ajuster leur footwork et adapter rapidement leur jeu au rebond plus faible et à la surface lisse peuvent prendre l'avantage. Même si le service reste important, le jeu global devient vital sur le gazon ».

« C’est pour ça que j’ai besoin d’être entouré par un super staff technique, entre mon entraîneur, mon préparateur physique et mon coach en fitness. Il faut aussi avoir une grosse connaissance du jeu et des tendances de son adversaire pour bien défendre. Avant chaque match, avec mon coach, on étudie la façon de jouer de l’adversaire pour pouvoir tenter d’anticiper chaque attaque ».

« C’est pour ça que j’ai besoin d’être entouré par un super staff technique, entre mon entraîneur, mon préparateur physique et mon coach en fitness. Il faut aussi avoir une grosse connaissance du jeu et des tendances de son adversaire pour bien défendre. Avant chaque match, avec mon coach, on étudie la façon de jouer de l’adversaire pour pouvoir tenter d’anticiper chaque attaque ».

« C’est pour ça que j’ai besoin d’être entouré par un super staff technique, entre mon entraîneur, mon préparateur physique et mon coach en fitness. Il faut aussi avoir une grosse connaissance du jeu et des tendances de son adversaire pour bien défendre. Avant chaque match, avec mon coach, on étudie la façon de jouer de l’adversaire pour pouvoir tenter d’anticiper chaque attaque ».

Trouver le bon équilibre entre régularité et puissance sur le coup droit est crucial, surtout sur une surface comme l’herbe de Wimbledon. C’est pour cette raison que le tennisman n’hésite pas à s’adapter. « Pendant les échanges longs et éprouvants, je reste généralement sur ma prise habituelle, mais on peut parfois faire des changements mineurs, en fonction du type de tir que l’on veut faire ».

Trouver le bon équilibre entre régularité et puissance sur le coup droit est crucial, surtout sur une surface comme l’herbe de Wimbledon. C’est pour cette raison que le tennisman n’hésite pas à s’adapter. « Pendant les échanges longs et éprouvants, je reste généralement sur ma prise habituelle, mais on peut parfois faire des changements mineurs, en fonction du type de tir que l’on veut faire ».

Trouver le bon équilibre entre régularité et puissance sur le coup droit est crucial, surtout sur une surface comme l’herbe de Wimbledon. C’est pour cette raison que le tennisman n’hésite pas à s’adapter. « Pendant les échanges longs et éprouvants, je reste généralement sur ma prise habituelle, mais on peut parfois faire des changements mineurs, en fonction du type de tir que l’on veut faire ».

Mon but est d’avoir la meilleure zone de contact possible. Au fil des années et des entraînements, j’ai développé un coup droit très solide et, comme tu le dis, élégant. C’est vraiment une fierté

Mon but est d’avoir la meilleure zone de contact possible. Au fil des années et des entraînements, j’ai développé un coup droit très solide et, comme tu le dis, élégant. C’est vraiment une fierté

Mon but est d’avoir la meilleure zone de contact possible. Au fil des années et des entraînements, j’ai développé un coup droit très solide et, comme tu le dis, élégant. C’est vraiment une fierté

Au fil des compétitions, quand le niveau augmente, il faut être de plus en plus précis, Tsitsipas est constamment à la recherche du coup droit idéal. Celui qui, selon lui, « combine puissance, précision et effet. Il nécessite un bon jeu de jambes, un bon positionnement et un bon timing ».

Au fil des compétitions, quand le niveau augmente, il faut être de plus en plus précis, Tsitsipas est constamment à la recherche du coup droit idéal. Celui qui, selon lui, « combine puissance, précision et effet. Il nécessite un bon jeu de jambes, un bon positionnement et un bon timing ».

Au fil des compétitions, quand le niveau augmente, il faut être de plus en plus précis, Tsitsipas est constamment à la recherche du coup droit idéal. Celui qui, selon lui, « combine puissance, précision et effet. Il nécessite un bon jeu de jambes, un bon positionnement et un bon timing ».