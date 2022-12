Le degré de concentration est certes élevé, mais tu restes statique dans ton siège en carbone hyper rigide. Les chocs sont violents à encaisser, ça te tasse et tu prends tout dans la colonne et les cervicales. Mais pour ce qui est de l’effort physique, c’est bien moins intense qu’en deux-roues.

Le degré de concentration est certes élevé, mais tu restes statique dans ton siège en carbone hyper rigide. Les chocs sont violents à encaisser, ça te tasse et tu prends tout dans la colonne et les cervicales. Mais pour ce qui est de l’effort physique, c’est bien moins intense qu’en deux-roues.

Le degré de concentration est certes élevé, mais tu restes statique dans ton siège en carbone hyper rigide. Les chocs sont violents à encaisser, ça te tasse et tu prends tout dans la colonne et les cervicales. Mais pour ce qui est de l’effort physique, c’est bien moins intense qu’en deux-roues.

À l’époque, je ne me préparais pas spécifiquement au Dakar. Toute l’année, j’enchaînais les courses en trial ou en enduro et j’étais naturellement affûté. Là, avec l’âge (57 ans ndlr.), j’ai même tendance à en faire un peu plus, mais ce n’est que du qualitatif. J’ai horreur de la salle. Je n’ai jamais fait de trucs artificiels, tout est naturel !

À l’époque, je ne me préparais pas spécifiquement au Dakar. Toute l’année, j’enchaînais les courses en trial ou en enduro et j’étais naturellement affûté. Là, avec l’âge (57 ans ndlr.), j’ai même tendance à en faire un peu plus, mais ce n’est que du qualitatif. J’ai horreur de la salle. Je n’ai jamais fait de trucs artificiels, tout est naturel !

À l’époque, je ne me préparais pas spécifiquement au Dakar. Toute l’année, j’enchaînais les courses en trial ou en enduro et j’étais naturellement affûté. Là, avec l’âge (57 ans ndlr.), j’ai même tendance à en faire un peu plus, mais ce n’est que du qualitatif. J’ai horreur de la salle. Je n’ai jamais fait de trucs artificiels, tout est naturel !

Je m’en tiens à deux bonnes séances par semaine. À l’approche de l’hiver et du Dakar, j’augmente un peu la cadence. Cette année, j’ai innové. Avec mon épouse Andrea, nous sommes partis durant trois semaines en itinérance dans le sud de l’Italie, en Sicile et en Sardaigne, avec quatre vélos sur le toit du van.

Je m’en tiens à deux bonnes séances par semaine. À l’approche de l’hiver et du Dakar, j’augmente un peu la cadence. Cette année, j’ai innové. Avec mon épouse Andrea, nous sommes partis durant trois semaines en itinérance dans le sud de l’Italie, en Sicile et en Sardaigne, avec quatre vélos sur le toit du van.

Je m’en tiens à deux bonnes séances par semaine. À l’approche de l’hiver et du Dakar, j’augmente un peu la cadence. Cette année, j’ai innové. Avec mon épouse Andrea, nous sommes partis durant trois semaines en itinérance dans le sud de l’Italie, en Sicile et en Sardaigne, avec quatre vélos sur le toit du van.