No Contest : direction l'Italie avec la légende Steph Gilmore

Oui, pas loin de Rome, là où j'ai grandi, devant 600 fans de surf. C'était le truc le plus cool avec The Cut ! J'ai beaucoup de soutien de la part de la communauté du surf italien, et je voulais lui rendre la pareille. En plus, le feedback a été incroyable. Les gens étaient fous, me posaient des questions, cherchaient des signatures et voulaient acheter des t-shirts ou apprendre à me connaître. C'est le genre de choses qu'on devrait faire plus souvent.

Sinon, on a aussi projeté No Contest la nuit où Steph a gagné le titre mondial ! Quand je vous dis qu'il y a un lien entre la Sardaigne et ce qui s'est passé...