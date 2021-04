L’équipe peut, elle aussi, demander directement au pilote de changer de “mapping“ via les messages pré-enregistrés qui s’affichent sur le tableau de bord. « On change de mapping au feeling ou sur ordre de l’équipe », commente Zarco. Le pilote est bien évidemment au cœur de l’action pour optimiser le potentiel de sa machine sur la longueur de la course, et le leader du

en a fait l’éblouissante démonstration lors des deux courses organisées au Qatar. « À chaque fois, je me suis retrouvé en position d’attente en me calant dans la roue du leader, raconte Zarco. D’abord avec Bagnaia, ensuite avec Martin. » Cela lui a permis de moins taper dans ses pneus, et notamment l’arrière, tout en économisant du carburant. « La course d’attente est toujours une stratégie payante sur ce genre de circuit, témoigne Nicolas Goyon, l’un des techniciens du

. C’est d’ailleurs pour cela qu’au Qatar, on a généralement des écarts assez faibles à l’arrivée. Profiter de l’aspiration du pilote que l’on suit permet aussi d’économiser pas mal de carburant. Sur un tour, cela peut représenter 30 cm3 quand un changement de mapping n’en fera gagner que 10. » En résumé, un tour à l’aspi, ça fait trois tours de moins à boucler en étant obligé de réduire la puissance. « C’est ce qui m’a permis d’attaquer à chaque fois dans les derniers tours », conclut le leader du championnat.