Les (meilleurs) tips des (meilleurs) danseurs de rue

"Beaucoup de danseurs pensent qu'ils doivent s'entraîner tous les jours. Je pense qu'il est beaucoup plus important de se concentrer sur la qualité de l'entraînement et non sur la quantité. Vous devez pratiquer les mouvements que vous devez améliorer et les choses en général qui sont plus difficiles à faire. Il est beaucoup plus logique de travailler sur les choses pour lesquelles vous n'êtes pas bon. Pour moi, la pratique ne concerne pas seulement la danse, c'est aussi ce que vous voyez tous les jours et la façon dont vous vivez votre vie. Toutes ces choses peuvent vous inspirer et influencer votre style."