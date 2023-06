Tout ce que vous devez savoir sur Street Fighter 6

Le grand principe de World Tour ? Créer son perso et explorer un univers façon monde ouvert. Une virée qui débute à Metro City et qui vous emmènera notamment en France et en Italie. L'occasion de croiser des personnages emblématique de la franchise, d'apprendre de nouveaux skills grâce à eux et surtout de se battre pour arriver au sommet du game. Mais sachez que vous pourrez aussi participer à des mini-jeux et interagir avec votre environnement. Par exemple en renversant des barils avec des Hadoukens. On s'amuse comme on veut.