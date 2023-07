Les tips d'Adel 'Big Bird' Anouche pour les débutant sur Street Fighter 6

. Le pro de FGC s'est fait un (grand) nom en compèt depuis ses débuts en 2012. Et comme bon nombre de ses homologues, l'émirati vient de passer de

On a donc demandé à cet utilisateur historique de Ken (armé d'une connaissance encyclopédique du personnage) de nous livrer à la fois ses sentiments et quelques tips sur cette nouvelle mouture.

"Commencez par choisir un personnage que vous aimez et apprenez ses commandes" explique celui qui, évidemment, a un penchant pour Ken. "À partir de là, vous pouvez intégrer ses mécaniques, qui changent d'un jeu à l'autre."

Big Bird vous conseille de choisir un personnage et de vous y tenir

"Une fois que vous avez opté pour un personnage, apprenez bien toute la liste de ses moves, ses anti-airs et ses combos et découvrez comment naviguer à partir de là. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez découvrir sur votre perso. Je crois qu'il faut vraiment aimer le perso pour réussir. Alors je pense qu'est est nécessaire de se focaliser sur un chouchou plutôt que sur un perso facile."

La première étape pour des professionnels comme Big Bird ? Bosser la frame data de leurs personnages en mode entraînement. Soit la base pour apprendre à savoir quand se retenir et quand envoyer du lourd pour punir ses adversaires. "Certains moves semblent "punissables" visuellement, mais si vous voulez être sûr(e) de votre coup à 100%, la frame data est votre meilleure amie."

Utilisez le lab et intégrez les meilleurs moments pour utiliser vos moves. Ça peut faire la différence entre les bons joueurs et les joueurs moyens.

