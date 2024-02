Découvrez les personnages de Street Fighter 6

- Grâce à sa range dans le neutral et son attaque à distance, Chun-Li force fréquemment ses adversaires à jouer dans les airs, une configuration qui lui permet de briller puisqu’elle possède pas mal de possibilités en anti-air. Attention toutefois, elle n’est pas à mettre dans toutes les mains, elle possède deux postures qui modifient son moveset et est donc compliquée à maîtriser.

