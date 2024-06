Toutes les nouveautés de la saison 2 de Street Fighter 6

Les jeux de combat ont toujours eu des mises à jour régulières. Déjà à l'époque de Street Fighter II, de nouvelles versions arrivaient régulièrement dans les salles d'arcade pour ajouter mécaniques et nouveaux personnages ou pour résoudre des problèmes d'équilibrage.

De nos jours, il n’est, heureusement, plus nécessaire d'attendre que la salle d’arcade du coin reçoive la prochaine édition de votre jeu préféré. Grâce aux différents patchs et aux DLC, on peut avoir accès à tout ce travail de peaufinage plus rapidement.

Aujourd’hui, c’est Street Fighter 6 qui reçoit sa première mise à jour majeure. Capcom lance ainsi indirectement la deuxième saison. Nous vous avons résumé les nouveautés de ce patch et la façon dont le jeu a changé depuis sa sortie.

La Karmine Corp , structure esportive de Kameto , a décidé pour l’occasion de créer un roster de Street Fighter afin de régner sur la scène mondiale du jeu.

01 Tous les personnages provenant de DLC de la première saison

Cette mise à jour majeure de Street Fighter 6 qui amène donc la deuxième saison du jeu, intervient juste après la sortie des derniers combattants via DLC de la première saison. Voici un petit rappel de ces derniers, qui ne vont pas tarder à rejoindre le roster global du jeu et devenir jouables pour tous :

Rashid

Rashid - le combattant du désert © Capcom

Après avoir fait ses débuts dans Street Fighter V , Rashid est de retour avec un style de jeu atypique. Son Super Art 2 (Ysaar), s’est notamment révélé très vite comme étant un outil très important au sein de son kit.

Le joueur Red Bull Leevy « Oil King » Lin a déjà remporté de nombreux succès avec Rashid sur Street Fighter 5. Il a pu retrouver son ancien main (personnage privilégié) durant la saison 1 et montrer toute l’étendue de son talent lors du Red Bull Kumite à New York.

A.K.I

Les attaques d'A.K.I. empoisonnent les adversaires. © Capcom

La seule femme qui a fait son entrée parmi les nouveaux combattants a été A.K.I . Comme Rashid, elle a fait sa première apparition dans Street Fighter V. Sa caractéristique principale est le poison. Beaucoup de ses attaques empoisonnent ses adversaires et leur font ainsi perdre constamment des points de vie. Mais surtout, elle peut aussi renforcer certaines de ses autres attaques et réaliser des combos qui peuvent s’avérer dévastateurs.

Actuellement, A.K.I est considérée comme un personnage plutôt faible. Elle a beaucoup de bons outils, mais il lui manque un petit quelque chose pour être meilleure. Les buffs de cette mise à jour pourront peut-être l'aider à devenir un personnage méta.

Ed

Ed - l'ancien shadoloo © Capcom

Ed est également un personnage du roster provenant de Street Fighter V, mais sur cette 6e itération, il n'était toutefois pas présent au départ du jeu, mais uniquement en DLC. Capcom s'est encore plus appuyé sur le design de boxeur d'Ed et a supprimé toutes ses animations de coups de pied pour les remplacer par des coups de poing plus réalistes.

Mais en raison de son passé de Shadoloo, il conserve bien sûr tout de même certaines de ses attaques psycho-énergétiques. Il ne combat pas uniquement avec ses poings, mais lance également des boules de feu ou attire ses adversaires au contact.

Akuma

Plutôt costaud : Akuma revient dans SF6 © Capcom

Akuma est le dernier personnage à rejoindre Street Fighter 6 durant la saison 1. Entre-temps, le combattant Shotokan aux allures de démon s'est hissé au niveau des icônes que sont Ryu, Ken, Guile et Chun-Li. Après son introduction dans Super Street Fighter II Turbo, il n'a jamais manqué une itération de l’univers de Street Fighter.

Dans SF 6, Akuma semble plus animal que jamais, avec une crinière encore plus sauvage et des muscles vraiment massifs, il se place plus que jamais comme un personnage supérieur aux autres.

02 Modifications du système de Drive

Le système de drive est bien sûr au cœur de Street Fighter 6 et a été dès le début l'une des plus grandes particularités du jeu. Certains joueurs espéraient secrètement (ou pas) que des mécaniques complètes comme le Drive Impact soient complètement supprimés, mais Capcom ne prendrait pas de mesures aussi importantes sachant que le gameplay de Street Fighter 6 repose sur ces dernières.

Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne se sont pas penchés sur le sujet pour voir comment comment y apporter des ajustements et s’ils sont vraiment nécessaires.

03 Plus de danger à l'utilisation du Drive-Parry

Avec une parade parfaite, le temps s'arrête © Capcom

Depuis le début de Street Fighter 6, deux camps s'affrontent sur la scène des tournois, chacun estimant que l'un des mécanismes de Drive est trop puissant : Drive-Rush ou Drive-Parry. Le Drive perfect-Parry, en particulier, a clairement dominé le gameplay de haut niveau. Principalement en raison de sa capacité à renverser un combat en un coup, avec un risque de pénalité très faible. Dans cette mise à jour, quatre autres frames de récupération sont ajoutées à Drive-Parry. Cela signifie qu'il est plus facile de punir une tentative de parry manquée avec une chop.

“Le nerf (diminution de son efficacité par les développeurs, ndlr) de parry est super pour Marisa. Elle peut maintenant bien les punir. Marisa se régale avec ce patch.”

Adel « Bigbird » Anouche est content de ce changement. L'un de ses personnages, Marisa, peut faire regretter à ses adversaires leurs parades ratées grâce à son Command-Throw.

04 Le Drive-Reversal, une option pour retourner un combat

Certains personnages souffrent actuellement du fait qu'ils n'ont pas de bon outil pour se défendre contre les chops. Souvent parce qu'ils ne disposent pas de moves les rendant invulnérables en dehors de leurs super arts. À l'origine, le Drive-Reversal ne pouvait être utilisé que si l'on bloquait une attaque. Avec la nouvelle mise à jour, il est désormais possible d'utiliser ce mouvement même après un knockdown. Ce qui donne la possibilité de cancel les attaques lentes et les projections pour le prix d'un segment de drive.

05 Votre musique préférée où vous le souhaitez

Un aspect de Street Fighter 6 qui a été plutôt critiqué par les joueurs est la bande-son. Bien que certaines chansons ont été appréciées par la communauté, beaucoup regrettent les musiques emblématiques des itérations précédentes. D'autant plus que les personnages ont souvent reçus des nouvelles interprétations musicales. Beaucoup de ces sons peuvent être débloqués dans Street Fighter 6 et écoutés dans l’écran d’accueil, par exemple.

Choisissez votre musique préférée pour votre combattant © Capcom

Avec la mise à jour la plus récente, il est possible d'utiliser sa propre playlist de musiques pour l'attribuer à certains (ou à tous) les personnages. Ainsi, si vous préférez le thème de Cammy dans Super Street Fighter II Turbo, vous pouvez désormais l’avoir dans les oreilles sur Street Fighter 6.

06 Ajustements de l'équilibrage

Mais ce que la plupart des joueurs attendaient avec impatience, ce sont bien sûr les ajustements du gameplay et l’identité des nouveaux personnages qui arrivent avec cette mise à jour majeure. Après un an, la méta de Street Fighter 6 commençait à devenir un peu monotone. Bien sûr, il faut encore voir comment les changements de méta vont influencer la scène compétitive, mais chaque combattant du jeu a été quelque peu modifié. Évidemment, certains personnages se sont fait nerfer et d'autres ont reçu plus d'améliorations que le reste, mais en fin de compte, tous ont reçu de nouveaux jouets que vous pouvez désormais tester.

Vous trouverez un aperçu complet de tous les changements ici .

Bigbird s'est particulièrement amusé avec le buff de la Tempest Moon de Rashid. Le slide peut désormais être cancel en Super Arts.

Nous sommes impatients de voir l'impact de ces ajustements sur le jeu et de savoir si nous devrons à nouveau attendre une année entière avant de voir les prochains équilibrages.

En attendant, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette deuxième saison de Street Fighter 6 !

