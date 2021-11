Des rugbymen contre un camion : le duel que vous attendiez (non)

Tirer un poids lourd de 8,5 tonnes et déplacer d'énormes pneus sur une plage de Jersey. Voici ce qu'a dû accomplir l'équipe anglaise de rugby dans le cadre du

Tirer un poids lourd de 8,5 tonnes et déplacer d'énormes pneus sur une plage de Jersey. Voici ce qu'a dû accomplir l'équipe anglaise de rugby dans le cadre du Red Bull Stress Test .

Tirer un poids lourd de 8,5 tonnes et déplacer d'énormes pneus sur une plage de Jersey. Voici ce qu'a dû accomplir l'équipe anglaise de rugby dans le cadre du Red Bull Stress Test .