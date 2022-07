Que fallait-il retenir du SGDQ 2022 ?

Games Done Quick a réagi prestement. « C’est inacceptable, ce sont des tentatives de miner l’intégrité de la communauté du speedrunning que nous aimons et aidons (…) nous avons supprimé la run de notre archive Youtube, et ne lui permettrons pas de concourir à l’avenir ». Et voici ce qui arrive quand on tente de tricher en public, devant des milliers de paires d’yeux. On espère que ça n’aura pas de conséquences sur la tenue de futurs run à distance, car elles sont aussi sources d’opportunités.