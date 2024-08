La nageuse canadienne et médaillée Summer McIntosh était destinée à nager

Tout athlète de haut niveau et de classe mondiale fait preuve d'un certain niveau de motivation et de dévouement qui le place au-dessus des autres. Ils ont la capacité de bloquer les bruits extérieurs, de se concentrer sur ce qu'ils ont devant eux et d'aller de l'avant pour réaliser des performances de haut niveau. Mais certains athlètes de classe mondiale ont également une capacité innée à combiner leur dévouement avec un don naturel.

Pour la nageuse canadienne Summer McIntosh , c'est comme si elle était destinée à passer sa vie dans l'eau. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque sa mère, Jill Horstead, a participé aux Jeux olympiques d'été de 1984 en natation. Dotée d'un talent naturel qui ne s'apprend pas et d'une volonté profonde de devenir la meilleure possible, Summer a rapidement commencé à faire forte impression dans les clubs de natation locaux dès son plus jeune âge. Et elle n'a jamais regardé en arrière.

Nous avons eu la chance de discuter avec Summer de la façon dont elle gère la pression et les attentes, de l'héritage qu'elle veut construire et laisser derrière elle, des compétitions à venir et de bien d'autres choses encore.

01 Qui est Summer McIntosh ?

Summer McIntosh : prête pour l'avenir © Jussi Grznar

Née le 18 août 2006 à Toronto, Summer a commencé à nager vers l'âge de 7 ans, mais elle s'est aussi intéressée à d'autres sports. "Quand j'étais petite, j'ai essayé un tas de sports différents, mais avec le temps, j'ai un peu hésité et j'en ai eu une dizaine [que j'ai essayés]", a déclaré Summer.

Finalement, il a fallu faire un choix : la natation ou le patinage artistique ?

Et même si Summer s'intéressait au patinage artistique, elle n'a pas été très surprise lorsqu'elle a décidé de se concentrer sur la natation, ajoutant : "J'aime tellement la natation parce que c'est dans ma famille depuis longtemps, j'aime la simplicité de cette discipline."

Mais simplicité ne veut pas nécessairement dire simple, car quiconque connaît un peu la natation sait que c'est tout sauf simple. Il s'agit plutôt d'une simplicité profonde qui s'entrecroise avec la sérénité, Summer précisant : "Chaque fois que je plonge dans l'eau, c'est une expérience tellement sereine."

Chaque fois que je peux plonger dans l'eau, c'est une expérience tellement sereine. Summer McIntosh

Il est amusant de constater que lorsqu'on lui demande quelle est la chose pour laquelle elle aimerait être douée en dehors de la natation, Summer répond en riant qu'elle aimerait être douée pour n'importe quel autre sport. "Vous pouvez demander à n'importe laquelle de mes amies, chaque fois que nous jouons au beach-volley ou au basket-ball, je suis probablement la plus mauvaise."

Même si c'est la natation qui est devenue son centre d'intérêt, la famille McIntosh a toujours sa dose de patinage artistique avec Brooke, la sœur de Summer, qui se fraye son propre chemin sur la glace.

Quoi qu'il en soit, Summer a su dès son plus jeune âge que son amour et sa passion pour la natation ne s'éteindraient jamais. Bien qu'elle n'ait pas nécessairement su qu'elle pourrait en faire son métier, l'élan qu'elle prenait ne pouvait pas être arrêté.

"Je ne pense pas qu'il y ait eu un moment précis où j'ai pensé que c'était possible [d'en faire mon métier], il y a eu un effet boule de neige depuis que j'ai eu environ 13 ans", a-t-elle déclaré. "J'ai continué sur ma lancée et je n'ai jamais regardé en arrière depuis."

Et pourtant, alors que sa carrière vient à peine de démarrer et que beaucoup de choses sont à venir, il y en a aussi beaucoup dans le rétroviseur.

02 Équilibrer la pression et les attentes

Summer McIntosh dans les starting-blocks © Jussi Grznar

Représenter son pays sur la scène internationale a quelque chose de spécial, mais cela s'accompagne d'un certain niveau de pression et d'attentes à combler. Cela peut être difficile, mais cela peut aussi donner lieu à des moments légendaires. S'investir dans son métier permet d'aller de l'avant, et l'engagement de Summer a porté ses fruits.

Elle a été sélectionnée dans l'équipe olympique canadienne pour les jeux de Tokyo en 2021 à l'âge de 14 ans, ce qui fait d'elle l'une des plus jeunes athlètes à avoir jamais participé aux jeux. Face aux meilleurs du monde, Summer a participé au 400m nage libre et a terminé en quatrième position, manquant de peu le podium. Elle a également participé aux 200m et 800m nage libre et au relais 4x200m nage libre.

Mais quelle que soit son classement, elle a quand même gagné.

Son ascension fulgurante s'est poursuivie au cours des années qui ont suivi et, s'il y avait encore des doutes, elle a annoncé haut et fort au monde entier qu'elle était là pour durer. Elle a battu et établi des records du monde junior et s'est retrouvée régulièrement sur le podium. Lors des championnats du monde de natation de 2022, elle a remporté l'or dans le 200m papillon et le 400m quatre nages et a établi de nouveaux records du monde junior dans les deux cas.

J'essaie de rester aussi simple que le sport, c'est-à-dire d'essayer de mettre la main sur le mur en première et de faire le temps le plus rapide possible. Summer McIntosh

À Birmingham, lors des Jeux du Commonwealth de 2022, Summer a poursuivi exactement au même rythme que quelques semaines plus tôt. Elle a remporté un total de six médailles, dont l'or aux 200m et 400m quatre nages individuelles et l'argent au 400m nage libre, établissant un nouveau record national canadien.

Ses performances ont attiré l'attention du monde de la natation et l'ont propulsée sur le devant de la scène. Alors, comment fait-elle pour rester concentrée tout en faisant face à la pression et aux attentes qui accompagnent la compétition contre les meilleurs au monde ?

En s'entourant des bonnes personnes et en croyant en soi. "Ma stratégie avant les compétitions est d'avoir confiance en moi, en mes entraîneurs et en tout l'entraînement et le travail que j'ai effectué", a déclaré Summer. Mais cela va de pair avec un état d'esprit de gagnante.

Summer McIntosh chasing down records © Jussi Grznar/Red Bull Content Pool

"J'essaie de rester aussi simple que le sport, c'est-à-dire d'essayer de mettre la main sur le mur en premier et de faire le temps le plus rapide possible."

Si un soutien efficace est essentiel pour faire face aux hauts et aux bas qui accompagnent la vie d'un athlète de haut niveau, le fait que sa mère, elle-même ancienne nageuse, connaisse bien ces hauts et ces bas est d'une grande aide.

Il n'est donc pas étonnant que ce soit elle que l'on appelle en premier après une grande compétition. "Je téléphonerais certainement à ma mère si je ne lui parlais pas déjà", dit Summer en souriant, “elle comprend vraiment la natation puisqu'elle l'a pratiqué elle-même et c'est ma première supportrice”.

03 Faire des vagues pour laisser un héritage

Summer McIntosh fait trembler le monde de la natation © Jussi Grznar

Summer a continué sur sa lancée tout au long de l'année 2023 et jusqu'aux Championnats du monde de natation de la FINA 2023, remportant l'or au 400m quatre nages et au 200m papillon, ainsi que le bronze au 200m nage libre et au relais 4x100m quatre nages. C'est une façon très positive de terminer l'année 2023, qui a permis de renforcer sa confiance en elle, alors que l'année 2024 est l'occasion pour Summer de se mesurer à des adversaires parmi les plus sérieux qu'elle ait eu à affronter.

En même temps, elle qui n'est pas très éloignée des rangs juniors, comprend l'importance d'avoir le bon soutien, mais aussi le défi de rester inspirée et motivée. Il suffit d'un petit moment pour que quelqu'un croie que ses objectifs, aussi grands soient-ils, sont réalisables.

"Quand je pense à l'héritage que je veux laisser, j'aimerais avoir un impact inspirant sur la prochaine génération de nageurs", a déclaré Summer. "Chaque fois que j'ai l'occasion de parler à l'un d'entre eux ou de prendre une photo lors d'une compétition de natation ou après une séance d'entraînement, j'essaie vraiment de leur parler et de les motiver pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes."

J'aimerais avoir un impact inspirant sur la prochaine génération de nageurs à venir. Summer McIntosh

Il peut être important de rester dans le moment présent autant que possible et de profiter des expériences qui vous entourent, mais Summer veut aussi aider à inspirer la prochaine génération : "Il est vraiment important de les garder inspirés et motivés."

La carrière de Summer vient à peine d'être lancée, mais son engagement et son dévouement ont déjà permis de créer des moments spéciaux qui sont en eux-mêmes une source d'inspiration. Il n'est pas surprenant que l'avenir de la natation de compétition au Canada soit si brillant.

04 Regarder vers l'avenir

Summer McIntosh vérifie son chrono © Jussi Grznar

Avec les compétitions à venir qui verront Summer se confronter aux meilleurs du monde, il y aura sans aucun doute des défis à relever. Mais elle est prête à les affronter et à garder la tête froide. "L'un des meilleurs conseils que l'on m'ait donnés, c'est de ne pas me laisser emporter par mes émotions et d'essayer de rester aussi calme que possible", a-t-elle déclaré.

Il est essentiel de trouver cet équilibre à la fois mental et physique, surtout à l'approche des grandes compétitions. C'est là que Summer se concentre, en se rappelant ce qui est important et les objectifs qu'elle veut atteindre.

Se concentrer sur ce qui compte le plus l'aide à traverser ces longues journées d'entraînement, ce qui contribue à créer un nouveau niveau d'excitation pour ce qui est à venir. "Je suis très enthousiaste et très confiante à l'approche de toutes les compétitions de l'été. Je vais vraiment m'amuser."

Et bien, la nageuse canadienne a vécu très certainement le plus belle été de sa vie, quadruple médaillé olympique à Paris dont 3 médailles d'or. Avec un record du monde à la clé sur le 400m 4 nages, en 4:24.38, et 2 record olympiques.

À 18 ans, l'avenir de la natation mondiale est déjà pour elle et pour très longtemps encore, du moins on le lui souhaite.