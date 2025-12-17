Nouveau défi : Kalle Rovanperä nous parle de la Super Formula

La Super Formula est ce qui se rapproche le plus de la Formule 1 en dehors du championnat du monde, et représente pour le double champion du monde des rallyes Kalle Rovanperä la voie la plus rapide pour rouler vers les sommets du sport automobile. C’est aussi le plus haut niveau des séries de monoplaces au Japon, au-dessus des compétitions nationales de F3 et de Super GT, tandis que les performances des voitures se rapprochent davantage de celles d’une F1 que de celles de la F2, pourtant championnat officiel d’accession à la catégorie reine...

Kalle Rovanperä se concentre sur son passage à la F1 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

01 Qu’est-ce que la Super Formula ?

La Super Formula est le plus haut niveau du sport automobile au Japon . C’est un championnat de monoplaces à roues découvertes, dans lequel 22 pilotes s’affrontent au volant de voitures aux performances quasiment identiques. Grâce à un appui aérodynamique très élevé, ces voitures atteignent des vitesses vertigineuses, ce qui fait de la série l’une des plus rapides et des plus disputées au monde. La Super Formula attire depuis longtemps certains des meilleurs pilotes, japonais comme étrangers, dont Michael Schumacher. Parmi les pilotes de Formule 1 actuels, Liam Lawson et Pierre Gasly ont été tout près de devenir champions de Super Formula avant d’accéder à la F1, et le champion en titre est le pilote du Red Bull Junior Team , Ayumu Iwasa.

Le champion du monde des rallyes Rovanperä participe à la série pour s’immerger pleinement dans les courses sur circuit. Après avoir remporté les championnats du monde 2022 et 2023, Rovanperä a marqué une pause pour s’essayer au drifting , avant de revenir en rallye et de décrocher un troisième titre mondial. Désormais, le Finlandais ambitieux a pris la décision audacieuse de quitter le WRC pour une carrière en monoplaces. En 2026, il courra en Super Formula avec un objectif ultime : la Formule 1.

Je me réjouis à l’idée de me dépasser en repartant d’une feuille blanche Kalle Rovanperä

02 Ce qui rend la Super Formula si rapide (et si prestigieuse)

En tant que série de monoplaces la plus élevée et la plus rapide du Japon, la Super Formula est une vitrine pour le meilleur du sport automobile japonais et l’une des épreuves les plus exigeantes au monde pour le pilotage. C’est aussi un terrain d’affrontement entre les géants Toyota et Honda, qui possèdent la moitié des circuits sur lesquels se déroulent 10 des 12 courses. La rivalité y est intense, car de nombreux pilotes sont soutenus par l’une ou l’autre marque et alignés dans différentes séries japonaises de monoplaces, en Super GT et en Super Formula Lights.

La plupart de ces circuits étaient à l’origine des pistes d’essai, où de nouvelles voitures étaient testées dans leurs moindres détails, de sorte que chaque tour est devenu un test d’accélération, de grip et de feeling en courbe. Les voitures disposent toutes d’environ 550 ch – soit la moitié d’une F1 –, mais l’aérodynamique est conçue pour maximiser l’appui, tandis que les énormes pneus Yokohama garantissent un grip mécanique colossal, ce qui permet d’atteindre de très hautes vitesses et des temps au tour très faibles.

Liam Lawson a été vice-champion de Super Formula en 2023 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

03 Une brève histoire de la Super Formula

La Super Formula est la version la plus récente de la Japan Formula 2000, créée en 1973. Depuis, elle a été réinventée sous les noms All-Japan Formula Two, Formula 3000, Formula Nippon, avant de devenir la Super Formula. Depuis 1973, l’objectif du championnat est d’être la série nationale ultime pour les pilotes et équipes japonais. Comme il n’y a pas de différences de performances entre les voitures, les pneus ou les moteurs, le résultat se joue sur le talent des pilotes et la stratégie des équipes.

Le niveau de compétition y est extrêmement élevé, et de nombreux pilotes de classe mondiale y ont fait leurs preuves avant de signer en Formule 1, dont le premier pilote japonais à temps plein en F1, Satoru Nakajima, et le septuple champion du monde Michael Schumacher . Parmi les autres noms figurent Aguri Suzuki, Takuma Sato, et plus récemment Pierre Gasly, Stoffel Vandoorne et Liam Lawson. Felix Rosenqvist, Álex Palou et Patricio O’Ward y ont également couru avant de rejoindre l’IndyCar aux États-Unis.

Il y a une raison pour laquelle on envoie des pilotes ici : le championnat est d’un niveau tellement élevé, et les voitures sont bien plus rapides que tout ce qui se fait en Europe, à l’exception de la Formule 1. Il comble vraiment l’écart Liam Lawson

La Super Formula en action au Fuji Speedway près de Tokyo © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

04

Une F1 surclasse la Super Formula SF23 en termes de vitesse, d’accélération et de puissance de freinage, mais elle est aussi bien plus sophistiquée (et plus coûteuse). Le règlement de la Formule 1 limite cependant l’aérodynamique, car la discipline se concentre sur le développement de moteurs hybrides plus durables, plus économes et plus puissants, tout en favorisant les dépassements et les courses roues contre roues. Bien que la SF23 ne dispose « que » de 550 ch, les voitures peuvent accélérer et négocier les virages à des vitesses incroyables grâce à un appui élevé, un poids réduit et des gommes tendres, avec des performances en courbe très proches de celles de la F1.

Le seul circuit que les deux séries ont en commun est Suzuka , où le tour le plus rapide jamais réalisé est un 1’26’’983 signé par Max Verstappen lors des qualifications du Grand Prix du Japon 2025. Le record du tour en course est un 1’30’’965 établi par Andrea Kimi Antonelli lors du même week-end. Le meilleur tour en Super Formula est le 1’34’’442 réalisé par Nick Cassidy en 2020. Soit environ 3,5 secondes par tour d’écart.

Les vitesses de pointe et les performances des F1 en 2026 ne sont pas encore connues, mais les moteurs hybrides actuels tireront la moitié de leur puissance du nouvel élément MGU-K.

La comparaison avec l’IndyCar est plus délicate, mais les châssis des deux séries sont construits par Dallara, ce qui contribue à niveler le terrain. Les IndyCars sont conçues pour rouler sur ovales, ce qui les rend bien plus lourdes et un peu moins vives en accélération, mais elles restent supérieures à la Super Formula et même à la F1 sur les ovales.

Series: Formula One (up to 2025) Formula One (from 2026) Super Formula IndyCar Groupe motopropulseur 1.6L V6 turbo hybrid 1.6L V6 turbo hybrid 2.0L turbo I4 2.2L V6 twin-turbo Puissance Plus de 1000ch Autour 1000ch 550ch 750hp Système hybride Full hybrid system 50/50 ICE/electric N/A Light hybrid assist Vitesse maximale 350km/h 355km/h 320km/h 370km/h (ovales) 300km/h (route) Poids 798kg 768kg 677kg 767kg (ovales) 771kg (route) Longueur 5.6m 5.4m 5.2m 5.2m Largeur 2m 1.9m 1.9m 1.9m Hauteur 0.95m 0.95m 0.96m 1.2m

05 À quoi ressemble le format du championnat de Super Formula ?

Le calendrier de la Super Formula comporte sept week-ends de course, disputés sur cinq circuits extrêmement exigeants : Suzuka , Fuji Speedway , Motegi , Autopolis et Sportsland SUGO . Cinq de ces week-ends sont organisés en double manche, avec deux courses, plus les essais et les qualifications. La distance de course est généralement de 250 km et inclut au moins un arrêt obligatoire aux stands, les pilotes devant utiliser à la fois un composé de pneus medium et un tendre pendant la course.

Des points sont attribués pour les qualifications comme pour les courses. En qualifications, la pole vaut trois points, la première ligne en rapporte deux et la troisième place un point. Le vainqueur de la course marque 20 points, le deuxième 15, le troisième 11, et des points sont distribués jusqu’à la 10e place.

La Super Formula a deux manches à Suzuka © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

06 Le calendrier 2026 de la Super Formula

Cette année, 12 courses sont au programme, dont cinq doubles manches ; seuls Autopolis et Sugo sont disputés sur un seul week-end.

Circuit Date Mobility Resort Motegi Avril 3-5 Autopolis Speedway Avril 24-26 Suzuka Circuit Mai 22-24 Fuji Speedway Juillet 17-19 Sportsland Sugo Août 7-9 Fuji Speedway Octobre 9-11 Suzuka Circuit Novembre 20-22

07 À quoi ressemblent les circuits de la Super Formula ?

Suzuka : Un circuit légendaire pour les fans de F1, théâtre de duels décisifs et de triomphes pour des légendes comme Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Max Verstappen. La Super Formula s’y rend deux fois dans la saison pour y disputer quatre courses, et le titre s’y joue généralement. Dessiné par John Hugenholtz, ce ruban de 5,8 km en forme de huit est très étroit selon les standards modernes, ce qui rend les dépassements difficiles. Avec son mélange d’épingles et de virages rapides, c’est un test complet pour les pilotes, et le célèbre virage 130R récompense les plus courageux.

Fuji Speedway : Célèbre pour avoir accueilli le tout premier Grand Prix du Japon de F1, où James Hunt a décroché le titre. Depuis, le tracé a été largement remanié par Hermann Tilke, et accueille les 6 Heures de Fuji, manche importante du Championnat du monde d’endurance, ainsi qu’une course du championnat de drifting D1. Long de 4,5 km, le circuit propose une immense ligne droite principale, des courbes rapides comme la 300R, et une portion technique en montée qui met toutes les qualités à l’épreuve.

Mobility Resort Motegi : L’ancien Twin Ring Motegi est le fief du MotoGP japonais et le théâtre de trois victoires de Marc Márquez, qui y a conquis le titre mondial en 2014, 2016 et 2018. Motegi a également accueilli la première course IndyCar du Japon sur l’ovale. La Super Formula y courra sur le circuit routier de 4,7 km, conçu par Honda comme piste d’essai. Le point clé pour le dépassement sera l’épingle au virage 11, juste avant la grande ligne droite opposée.

Autopolis Speedway : Situé à Kyushu et propriété de Kawasaki, l’Autopolis Speedway est le circuit le plus isolé et le plus élevé du calendrier, perché à 3 000 m au-dessus du niveau de la mer. Long de 4,6 km, avec sa célèbre ligne droite en montagnes russes, il présente plus de 50 m de dénivelé et un enchaînement de courbes complexes, deux épingles et un premier secteur très rapide.

Sportsland Sugo : Autre piste d’essai, le Sportsland Sugo de Yamaha ne mesure que 3,7 km, mais ses dénivelés atteignent 70 m. Le tracé commence par une première moitié technique en descente avec des virages à vitesse moyenne, suivie d’une seconde partie plus rapide et fluide, avec un dernier virage relevé (110R) qui ramène en montée vers la ligne droite des stands et la tribune. Sugo dispose également de zones de dégagement limitées, ce qui signifie que la moindre erreur peut être lourdement sanctionnée.

Kalle Rovanperä et Sébastien Ogier © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

08 Quels sont les défis du passage du rallye aux courses sur circuit ?

Le choix de Kalle Rovanperä est sans précédent. Certains pilotes de F1 se sont déjà essayé au rallye, dont le champion du monde Kimi Räikkönen ainsi que les vainqueurs de Grand Prix Robert Kubica et Heikki Kovalainen. Mais si les nonuples champions WRC Sébastien Loeb et Sébastien Ogier ont testé la F1, aucun pilote n’a encore réussi le saut du WRC à la F1, même si Loeb a aussi roulé en Championnat du monde des voitures de tourisme et aux 24 Heures du Mans sur circuit.

Rovanperä est enthousiaste, mais ne se fait aucune illusion sur l’ampleur du défi qui l’attend : « J’ai vraiment hâte. Il est clair que l’on saute dans l’inconnu. Je pense que les deux prochaines années seront le plus grand défi de ma vie », a-t-il déclaré. « Je vais devoir travailler très dur. À chaque fois que je monterai dans la voiture, je serai l’outsider. Je vais devoir me défoncer pour apprendre de nouvelles choses. » Parmi ces choses :

L’art de la course : Le plus grand défi sera d’apprendre à se battre roues contre roues, plutôt que contre le chrono d’une spéciale. Rovanperä dispose d’un avantage sur beaucoup d’autres rallymen : il a beaucoup roulé en karting dans sa jeunesse. Avec le drifting et ses engagements en Porsche Carrera Cup et aux 24 Heures de Dubaï, il est revenu au sport automobile sur circuit. Mais en Super Formula, il devra perfectionner ses compétences en attaque et en défense à haute vitesse sur un tracé sinueux.

Systèmes de dépassement : Comme le DRS en Formule 1 et le Push to Pass en IndyCar, la Super Formula dispose d’une aide technique pour favoriser les dépassements. L’Overtaking System (OTS) augmente la puissance du moteur par tranches de 20 secondes, avec un maximum de 10 activations par course. Selon leur stratégie, les pilotes peuvent l’utiliser pour dépasser ou pour se défendre.

Force d'appui : alors que le WRC utilise certaines techniques aérodynamiques, une voiture de Super Formula s'appuie principalement sur la force d'appui pour assurer son adhérence et atteindre des vitesses élevées dans les virages.

Arrêts aux stands : La Super Formula est la seule série d’accession à la F1 qui comporte des arrêts aux stands, puisque les pilotes doivent utiliser les deux types de gommes. Rovanperä devra non seulement apprendre la mécanique des arrêts, mais aussi maîtriser la stratégie et savoir quand rentrer au stand. Sa capacité à lire les conditions en WRC sera un atout précieux pour évaluer le grip sur des pistes poussiéreuses ou détrempées.

Sens mécanique : ou, dit autrement – à quel point Rovanperä sait-il ménager sa mécanique ? Comme en Formule 1, la Super Formula impose une limite stricte au nombre de moteurs que chaque pilote peut utiliser sur une saison. Si un pilote dépasse le quota de deux moteurs pour l’année, il écope d’une pénalité de 20 places sur la grille. Rovanperä ne doit pas seulement être rapide : il doit aussi savoir préserver son moteur et déterminer quand attaquer et quand lever le pied.

Je suis super motivé à l’idée de commencer et de travailler dur pour atteindre notre objectif : réécrire l’histoire Kalle Rovanperä

Ayumu Iwasa, champion de Super Formula © Getty Images/Red Bull Content Pool

La présence de Red Bull en Super Formula

En collaboration avec le Team Mugen, soutenu par Honda, Red Bull a injecté une impressionnante quantité de talents dans le championnat. Plus que n’importe quelle autre filière, le Red Bull Junior Team a utilisé la Super Formula et le Team Mugen comme école de finition pour ses pilotes : Pierre Gasly et Liam Lawson ont terminé vice-champions en 2017 et 2023 respectivement. Le champion Super Formula 2019, Nick Cassidy, courait sous les couleurs Red Bull, tout comme Pato O’Ward et Dan Ticktum. Mais le plus grand triomphe dans la série est venu du pays lui-même, avec le titre de champion Super Formula 2025 décroché par Ayumu Iwasa.

La Super Formula de passage à Motegi au Japon © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

09 Pourquoi Kalle Rovanperä a-t-il choisi la Super Formula ?

Avec le soutien de Toyota et de Red Bull, Rovanperä dispose des meilleures conditions pour réussir sa reconversion. Toyota lui a offert une transition en douceur vers une écurie de pointe, soutenue par les meilleurs mécaniciens. Red Bull l’accompagnera également dans ce changement en l’aidant à adapter sa préparation, tant physique que mentale, à cette nouvelle discipline. Le partenariat avec HiTech l’aidera à affiner ses compétences en course pour être prêt à franchir l’étape suivante vers la F2 et découvrir de nouveaux circuits. Le mode de vie très tourné vers le sport auto au Japon sera également un atout majeur, d’autant que Rovanperä adore le drifting.

Rovanperä apprécie la continuité et le soutien de Toyota, puisqu’il passe de Toyota Gazoo Racing en WRC à l’équipe KCMG motorisée par Toyota. « Je comprends que ce choix soit surprenant, courageux et très ambitieux », explique Rovanperä. « Certains penseront peut-être que ça n’a pas de sens, mais j’en avais envie et je travaille dans ce sens depuis un moment. »

« Je suis heureux et reconnaissant d'avoir pu faire partie de la famille Toyota tout au long de ma carrière. Un immense merci à TGR pour son soutien sans faille, ainsi que pour la confiance et l'engagement dont ils font preuve pour rendre possible mon nouveau chemin de carrière. »

10 Où vous pouvez regarder la Super Formula…

Vous pouvez suivre toutes les courses sur l’application officielle Super Formula et sur la chaîne YouTube , ainsi qu’avec un abonnement à Motorsport TV .