Vis ma vie de Français en Super Formula

Et du grip, il faut en avoir mentalement pour rester dans le baquet : « Il faut du temps pour s’adapter, c’est clair » poursuit Sacha. « Ne pas avoir de passer à fond ou presque à fond dans des virages où tu freinais avant, sur des circuits ultra-serrés. » Car oui, il faut le savoir, les terrains de jeu de la

sont « Old school. Tu as peu d’espace, et si tu te plantes, tu vas directement dans les graviers ou le mur, comme à Sugo. Ce n’est pas comme en Europe, où il y a pas mal de tarmac autour de la piste et où tu as un peu plus le droit à l’erreur. Alors parfois, tu serres les fesses, mais rouler comme ça est hyper-formateur. J’adore les courses que ça donne, et les autres pilotes aussi. »