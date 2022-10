Super Lone Survivor : le retour d’un jeu indé légendaire

Plus on avance dans Lone Survivor, et plus la frontière entre réalité et cauchemar se brouille. Le protagoniste voit le monde se troubler et se modifier sous ses yeux, et le joueur est placé dans l’inconfort constant de ne jamais savoir si les monstres et les visions d’apocalypse se déroulant devant lui sont le fait de véritables événements ou de l’état mental de plus en plus précaire du héros. La fin du jeu, particulièrement sombre et cryptique renvoie aux dénouements cruels des premiers Silent Hill. On y distingue néanmoins plus d’espoir et d’optimisme que dans nombre de jeux du genre, Byrne s’étant refusé à livrer un scénario à la conclusion trop lugubre.