Super Mario 3D All-Stars : le musée d’une série fuyant le statu quo

Certaines étoiles brillent plus fort

En n'intégrant que la première moitié des aventures "3D" de Mario, 3D All-Stars fait aussi l'impasse sur Super Mario Galaxy 2, une extension-devenue-suite lors de son développement. Le jeu est sorti sur Wii, la même console ayant accueilli le premier Galaxy. Cette omission de la collection fait particulièrement tache : sans connaître l'ensemble des considérations techniques dans la balance, l’on peut tout de même se risquer à dire qu'il aurait été plus aisé d'intégrer Galaxy 2 que 3D Land. C'eût également été plus cohérent, car avec Galaxy 2 dans sa besace, 3D All-Stars aurait couvert une majorité de ces jeux Mario en 3D. Sans lui, 3D All-Stars en représente une courte minorité. Il ne faut pas oublier non plus que Galaxy 2 est une continuation directe, un « commentaire jouable » du premier Mario Galaxy : il corrige son système de progression et propose un hub beaucoup plus élégant, diversifie les univers servant de thèmes aux galaxies parcourues, et se structure autour d'une courbe de difficulté beaucoup plus intéressante pour les joueurs confirmés.