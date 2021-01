Super Meat Boy Forever : Trop saignant pour être bon

Un sacré mythe, Boy

C’est une décennie que les fans de Super Meat Boy ont dû attendre pour voir revenir leur petit carré de viande préféré, véritable icône du jeu indépendant et du jeu de plateforme exigeant. Tout a commencé en 2008 lorsque Edmund McMillen, alors âgé de 28 ans, publie sur le site internet communautaire Newgrounds un petit jeu flash nommé Meat Boy . Dans une fenêtre verticale, le héros éponyme doit terminer des niveaux truffés de pièges dignes d’un épisode de Bip-Bip et Vil Coyote : des scies à métaux géantes, des réacteurs, des lance-missiles, etc.

La physique de Meat Boy est unique en son genre : il saute assez haut et reste en l’air plus longtemps que Mario , afin de permettre d’ajuster son atterrissage avec précision malgré la vitesse qu’il peut atteindre en pleine course. Cette combinaison de rapidité et de temps passé en l’air permet également de couvrir une longue distance à l’écran, en un seul saut, si un précipice y contraint le petit Meat Boy.

Ainsi, les fondamentaux de la série sont déjà là. Un constat qui s’applique également à la bande son, puisque c’est Danny Baranowsky qui signe les quelques bluettes que l’on peut entendre dans ce jeu flash.

Deux ans plus tard, en octobre 2010, c’est Super Meat Boy qui débarque sur le Xbox Live Arcade de la Xbox 360 . Tommy Refrenes a rejoint Edmund McMillen pour former la Team Meat, et ce lancement — documenté par le film Indie Game : The Movie — est couronné de succès. Super Meat Boy développe à son paroxysme la promesse de Meat Boy, à travers 6 mondes principaux cumulant plus de 120 niveaux. Tant un succès d’estime qu’un succès commercial, Super Meat Boy est graduellement porté sur Windows, macOS, Linux, PlayStation 4 , PlayStation Vita , Wii U , et Nintendo Switch .

Meat Boy, Bandage Girl, et leur petite Nugget. © Team Meat

It Took Forever

Dix ans ont passé. Danny Baranowsky est en froid avec la Team Meat pour des questions de droits, et les éditions les plus récentes de S uper Meat Boy contiennent une bande son signée par le groupe Ridiculon. Quant à Edmund McMillen, il a quitté la Team Meat entre 2014 et 2017, alors que le projet d’une suite, déjà connue sous le nom de Super Meat Boy Forever , prenait plus de temps que prévu.

Forever a commencé comme un portage sur smartphones de Super Meat Boy . Annoncé en 2014 pour une sortie en 2015. Le projet a été relancé en 2017, toujours sous le même nom, et présenté lors de la Game Developers Conference de la même année via une démo jouable. De simple portage, Forever est devenu une véritable suite de SMB, tout en épousant le genre des « runners », où le héros court automatiquement (pensez à Temple Run, Rayman Jungle Run, etc.). Le jeu devait sortir en 2018 sur smartphones, PC , et consoles. La seule console explicitement confirmée à l’époque était la Nintendo Switch .

Fin 2020, près de deux ans après l’année de sortie officiellement annoncée pour Super Meat Boy Forever , ce dernier est finalement confirmé pour une sortie le 23 décembre 2020 sur Nintendo Switch et la version Windows de l’Epic Games Store. Il devrait sortir sur Xbox , PlayStation et Steam en 2021. Une promesse qui, après examen du passif de la Team Meat, reste à prouver.

Bonnes idées, exécution inégale

C’est avec une excitation certaine que l’auteur de ces lignes — fan de Super Meat Boy et de ses nombreuses qualités de level design et de gameplay — s’est jeté sur Super Meat Boy Forever , dès sa sortie, sur sa fidèle Switch .

Le bilan ? En neuf mots : Super Meat Boy Foreve r est un runner profondément bancal. Ce n’est pas le pire jeu auquel vous pouvez jouer, loin de là, mais la plupart de ses qualités sont irrémédiablement tirées vers le bas par des choix consternants de level design et de gameplay.

Le gros du problème se situe dans le level design, ou plutôt l’absence d’un design cohérent. Au lieu de proposer des niveaux construits par un être humain, Super Meat Boy Forever assemble 8 bouts de niveaux piochés dans un pot de plusieurs milliers. Au moment de créer un fichier de sauvegarde, une « seed » y est automatiquement attribuée ou manuellement choisie. Cette « seed » dicte quels bouts de niveaux seront assemblés où, et dans quel ordre. Si vous utilisez la même seed qu’une amie, vous aurez strictement les mêmes niveaux qu’elles.

Vous voulez souffrir sur ma seed ? C’est cadeau ! © Team Meat

L’idée est noble et novatrice : en procédant ainsi, et en se tuant à créer autant de petits morceaux de niveaux, la Team Meat s’est évertuée à créer un des premiers jeux de pure plateforme à embrasser la génération aléatoire de niveaux. Toutefois, pour épouser cette nouvelle philosophie, les notions mêmes de mondes et de niveaux ont dû être repensées. Chaque monde ne contient plus 20 niveaux, mais 6, car ces derniers sont beaucoup plus longs.

Battre le temps record nécessaire pour débloquer le « dark world » (un monde inversé contenant des défis équivalents aux niveaux normaux, mais plus difficiles et structurés différemment) ne demande plus de la dextérité pure comme dans Super Meat Boy, mais de bourriner une combinaison de touches afin de faire accélérer Meat Boy à chaque fois qu’il ne rencontre pas d’obstacles. Ainsi, l’intérêt de ce même challenge contre-la-montre a été amoindri de l’original à sa suite.

Ca n’en vaut pas la peine. © Team Meat

Du côté des contrôles et des menus, d’étranges choix ont été faits : aucune option du menu de pause ne permet de recommencer le niveau ou la partie de niveau à zéro, alors même que le jeu est orienté autour de la course contre des temps prédéfinis et du perfectionnement par itérations de l’exécution de ces challenges de plateforme successifs. Il existe bien, en théorie, un raccourci pour recommencer, pouvant être déclenché par une gâchette de la manette... mais ce dernier ne fonctionne pas, même après une mise-à-jour corrigeant ce problème.

La plus grande déception liée à Super Meat Boy Forever réside cependant dans le level design des bouts de niveaux. Dans le lot, on trouve de véritable gemmes, de vrais petits puzzles de plateforme qui donnent au joueur les accomplissant le sentiment d’avoir à la fois triomphé par son cerveau (trouver le bon chemin) et par ses doigts (exécuter les bons mouvements aux bons moments). Mais l’on y trouve aussi des séquences illisibles, des sauts dans l’inconnu (impossible de voir ce qui attend Meat Boy de l’autre côté de certains précipices), et des passages simplement... mal fichus et frustrants. Super Meat Boy Forever est gâché par Super Meat Boy Forever.

Dans la longue liste des travers du level design du jeu, le triangle de rebond mérite peut-être le plus le pilori. Ce petit objet posé au sol à certains coins formés d’un plancher et d’un mur vertical permet à Meat Boy, tout runner qu’il est désormais, de poursuivre sa route dans le sens opposé au mur. Sauf que ce retournement ne s’effectue que si Meat Boy le touche de haut en bas. S’il le touche de côté, ou même — c’est le plus frustrant — en diagonale, il continue à pousser contre le mur comme un cuistre. Sonic, 1. Meat Boy Forever, 0.

Mon royaume pour un bumper de Sonic © Team Meat

Le contrôle de Meat Boy laisse aussi à désirer. En héritage au statut d’ancien (et futur ?) jeu mobile, SMBF confie au même bouton la lourde tâche de faire sauter le protagoniste, mais aussi de lui faire donner un coup de poing dans les airs. Une glissade est possible en poussant le stick ou le bouton directionnel (vers le) bas. Il s’agit peu ou prou de la palette de mouvements de BIT.TRIP.RUNNER, amputée du bouclier.

Ces trois mouvements (saut, coup de poing, glissade) doivent s’enchaîner rapidement pour venir à bout des challenges les plus exigeants du jeu, et l’on en vient à regretter que le saut été le coup de poing ne soient pas dissociés, afin d’éviter quelques maladresses pourtant évitables. Combinés à certains niveaux mal fichus, trop difficiles, ou trop opaques, ces contrôles inutilement confus ont peine à se justifier, alors que la Switch dispose de quatre beaux boutons de face (A, B, X, et Y) et qu’un clavier d’ordinateur standard comprend généralement plus de 100 touches.

Dernière pierre d’achoppement majeure de Forever : ses boss. Ceux-ci ne sont (dieu merci) pas générés aléatoirement, mais demandent de réussir en une fois des challenges de plus en plus ambitieux pour un personnage dont la course est automatique. Les deux derniers boss cumulent les défauts : leur pattern est difficile à comprendre, et leurs attaques sont encore plus horribles à parer pour espérer les battre. L’avant-dernier boss n’est tombé qu’après 120 essais ; et le dernier a survécu à 218 tentatives. Parmi ces morts, beaucoup d’échecs injustes et arbitraires, beaucoup de problèmes de lisibilité et de petits bugs mesquins.

Bien qu’il s’agisse du dernier monde, il dit 1-X. Encore un bug ? © Team Meat

Le doute m’habite

« Suis-je tout simplement mauvais à ce jeu ? Ai-je une opinion teintée par mon amour de Super Meat Boy, qui, lui, n’était pas un runner ? ». Cette éventualité n’a pas échappé à l’auteur de ces lignes, qui va désormais employer un « je » d’usage — inélégant mais fort pratique — pour les deux prochains paragraphes.

Pour en avoir le cœur net, je me suis tout d’abord tourné vers Twitch . J’y ai vu SpikeVegeta , speedrunner de Super Meat Boy et illustre co-présentateur des marathons caritatifs Games Done Quick , en baver sur les derniers niveaux du jeu. Petite fierté : il a passé plus de temps (40 minutes environ) que moi (une demi-heure) sur le dernier boss de Forever. Même pour un maître de Meat Boy, Forever faisait preuve d’injustice. Reste que SpikeVegeta ne semblait pas être dégouté de Forever pour autant, le qualifiant de bon jeu malgré ses frustrations répétées.

Je me suis ensuite dirigé vers un confrère et ami : Corentin Benoit-Gonin , alias Kocobé , journaliste chevelu et chroniqueur pour le podcast Silence on Joue . En discutant avec lui, la comparaison avec Celeste, autre jeu de plateforme exigeant sorti début 2018, est vite arrivée. Sur le ton de la blague, pour commencer.

« Celeste m’a vraiment ébloui en tout point quand il est sorti en 2018, et j’estime qu’il a mis la barre particulièrement haute pour tout ce qui s’apparente à de la plateforme. Néanmoins, cette comparaison est injuste tant les deux jeux sont différents dans leurs approches respectives. De plus, Celeste est l’aboutissement d’une démarche initiée par Super Meat Boy, premier du nom, à qui il doit énormément. Super Meat Boy Forever est victime de deux écueils principaux : l’un est structurel et l’autre relève d’une exécution que je juge approximative. Celeste quant à lui, réussit peu ou prou tout ce qu’il entreprend. Mais encore une fois, les deux titres évoluent dans des catégories différentes. »

Les temps A+, des vraies plaies à décrocher. © Team Meat

Pour Corentin, les défauts de Super Meat Boy Forever ne sont pas limités aux contrôles de Meat Boy... mais c’est là qu’ils commencent : « Super Meat Boy Forever est un runner qui a été pensé en premier lieu pour le mobile et je comprends tout à fait le besoin de contenir les contrôles dans un schéma épuré d’un ou deux boutons maximum. Cependant, je crois que les concessions n’ont pas été faites aux bons endroits. Le fait qu’il soit possible de porter un coup avec les deux boutons, mais pas de la même façon, est un énorme facteur de confusion. Aussi, quand on veut frapper certains ennemis au sol et que l’on appuie sur la touche de saut/coup un peu trop tôt, le jeu tranche pour vous et vous fait sauter par dessus lui. Cela représente une grande source de frustration et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.

Plus généralement, son obsession à proposer des niveaux puzzle ne colle pas très bien avec le parti pris d’un runner. Ce genre est plutôt conçu pour demander au joueur de répondre très rapidement à des situations bien moins complexes. Ici, le level design est bien trop élaboré pour être apprécié avec une marche forcée et des contrôles aussi peu arrangeants. Ajoutez à ça des imprécisions sur les hitboxes, des mécaniques à l’écran peu claires (bonne chance pour savoir dans quel sens vous allez repartir une fois adossé à un mur), un manque général de jus (il m’est arrivé plusieurs fois de mourir sans m’en rendre compte) et vous vous retrouvez avec un titre qui vous frustre plus qu’il ne vous amuse, malheureusement. »

Pour sa défense...

Et pourtant, tout n’est pas gris avec Forever ! Bien que très critique, Corentin reconnaît volontiers : « Il y a clairement de l’huile de coude qui a été mise dans l’univers, les cinématiques et les animations des sprites. D’ailleurs, on ne s’y trompe pas quand on voit le nombre de personnes consacrées à ces aspects dans le générique de fin du jeu. L’univers est également plus coloré, plus chatoyant que le premier et, franchement, ce n’est pas un luxe, tant je trouve le premier SMB terne. Ce n’est d’ailleurs pas qu’une question de couleurs. Je pense par exemple que The End is Nigh, pratiquement monochrome, s’en sort infiniment mieux sur ce plan. »

Il n’y a pas que l’aspect visuel : la bande-son de Super Meat Boy Forever mérite aussi un coup de chapeau. À nouveau composée par Ridiculon, l’OST est réussie, en contraste avec les morceaux plan-plan proposés en remplacement de la musique de Danny Baranowsky sur les nouvelles versions de Super Meat Boy.

Le menu de pause n’est pas sans rappeler celui de Mario Odyssey. © Team Meat

Affirmer que la critique est unanime quant à Super Meat Boy Forever serait bien malhonnête. Si le jeu a obtenu une note passable chez JeuxVideo.com (13/20), Pierre-Alexandre Rouillion de Gamekult.com l’a couronné d’un 8/10 et d’une « sélec’ » : un honneur !

Dans son test, Pierre-Alexandre affirme, au sujet de la génération procédurale des niveaux : « Etant donné que les blocs ont été conçus avec un soin et une précision remarquables, il n’y a finalement pas de raisons pour que, mis bout à bout, ils n’offrent pas de très bons niveaux ». Comme Corentin, Pierre-Alexandre évoque The End is Nigh, développé par... Edmund McMillen et Tyler Glaiel, publié en 2017. Il y voit le fils spirituel de Super Meat Boy, et considère Forever comme un spin-off. « Ca n’enlève absolument rien à toutes ses qualités profondes qui le font se hisser sans peine sur les épaules de son modèle, mais contrairement à ce dernier, le nouveau-né est un peu trop petit pour toucher les étoiles », conclut-il.

Super Meat Boy Forever a ça de passionnant qu’il ne provoque pas le consensus. Corentin ne soulève pas stricto-sensu les mêmes critiques que celles logées au cœur du présent article. On peut donc être déçu par Forever différemment. On peut même franchement l’apprécier, comme Pierre-Alexandre, en fonction de ses goûts et de son expérience.

Outre ses problèmes de maniabilité, il y a certainement un excellent jeu dans Super Meat Boy Forever. Si vous tombez sur la bonne seed, appelez-moi.