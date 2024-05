Quelle est la différence entre le MotoGP et le championnat de Superbike ?

Le MotoGP et le Championnat du monde FIM de Superbike (WSBK) sont tous deux des championnats de moto de haut niveau qui sont très suivis et qui tiennent en haleine les fans tout au long de l'année avec des courses de motos pleines d'ardeur.

Les deux sont gérées par la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et se conforment à différents ensembles de règlements techniques établis par la Dorna , l'organe directeur de la FIM.

À première vue, ces deux événements semblent assez semblables ; ils voient tous les deux des pilotes de haut niveau courir à moto sur les meilleurs circuits du monde dans le cadre d'un championnat à étapes multiples. Mais les ressemblances s'arrêtent là. Les motos, les budgets, les équipes, les circuits de courses, les fans et les prix diffèrent tous entre les deux championnats, donnant deux types de courses très différents.

Nous avons pensé examiner de plus près les différences entre les deux plus grands championnats de course de motos au monde.

Budget des équipes

Les budgets des équipes sont sans aucun doute beaucoup plus élevés en MotoGP qu'ils ne le sont pour les équipes du championnat du monde de Superbike. En MotoGP, les équipes peuvent dépenser autant qu'elles le souhaitent pour les motos, les essais, l'équipement, le personnel, etc.. Ce n'est pas le cas pour le championnat du monde de Superbike, où les dépenses des équipes pour les motos, les pilotes et la recherche et le développement sont toutes limitées.

Les motos

Bien que les motos qui courent dans le championnat du monde de MotoGP et de Superbike aient l'air assez semblables, sous le capot, ce sont des machines très différentes.

Moto de l'équipe Red Bull Honda World Superbike © Red Bull Content Pool

Les motos qui participent au championnat du monde FIM de Superbike sont essentiellement des versions réglées pour la course de motos que le public peut acheter dans son magasin de motos locales. On les appelle des motos de série .

En revanche, les motos MotoGP sont des machines de course ou des prototypes spécialement conçus qui ont beaucoup moins de restrictions et ne sont pas disponibles pour le grand public. Cela signifie que les motos de MotoGP peuvent être fabriquées sur mesure à partir de zéro et qu'elles sont donc plus légères grâce à l'utilisation de matériaux de haute technologie tels que la fibre de carbone, le titane et le magnésium, et plus rapides en raison de l'absence de restrictions sur les réglages du moteur.

Motos de l'équipe Red Bull KTM Tech3 et de l'équipe Red Bull KTM © Sebas Romero/Red Bull Content Pool

Bien que les restrictions mises en place dans la WSBK puissent entraver le développement des motos, elles la rendent financièrement beaucoup plus accessible aux nouvelles équipes contrairement à celles de MotoGP. Certains diront que cela rend les courses plus équitables, car ce n'est pas l'équipe qui dépense le plus d'argent qui gagne.

Ainsi, le MotoGP peut être considéré comme l'équivalent de la Formule 1 dans le monde de la moto, tandis que les courses de Superbike ressemblent davantage à des courses de voitures.

Regarde l'ABC du... MotoGP dans le lecteur ci-dessous

26 minutes ABC du… MotoGP De la compréhension des règles à l'apprentissage du jargon : découvrez tout ce que vous ne savez (pas encore) sur le MotoGP™ dans l'ABC du MotoGP™ à regarder sur Red Bull TV.

ECU et logiciel de la moto

Depuis 2016, toutes les motos de MotoGP sont équipées d'ECU (unité de contrôle du moteur) et de logiciels standardisés pour essayer de maintenir une compétition équitable. Dans le championnat du monde de Superbike, le choix de l'ECU et des logiciels est ouvert aux équipes, mais il est bien sûr restreint en fonction du budget.

Les équipes

Dans le garage de Red Bull KTM Factory Racing © Red Bull Content Pool

Les équipes sont très différentes entre le MotoGP et le WSBK, certains fabricants engageant des équipes dans les deux circuits, tandis que d'autres choisissent l'une ou l'autre.

Dans les deux séries, les équipes de Honda , Ducati , Yamaha , Aprilia et maintenant Suzuki sont engagées, mais seul le championnat du monde de Superbike compte BMW et Kawasaki dans ses rangs, alors que seule la MotoGP voit KTM s'aligner sur la grille de départ.

Les équipes de MotoGP ont des budgets beaucoup plus élevés que les équipes du WSBK et sont réputées pour avoir tous les derniers gadgets, technologies et pièces, ainsi que les meilleurs mécaniciens.

Vidéo de l'équipe Red Bull KTM MotoGP :

Vidéo de l'équipe Kawasaki WSBK :

Saison de course

La saison MotoGP est considérablement plus longue que la saison WSBK, avec dix-neuf manches internationales qui se déroulent de début mars à fin novembre. Le calendrier du championnat du monde de Superbike , quant à lui, ne compte que treize manches internationales, qui se déroulent de la mi-février à la fin octobre.

Les circuits

Andrea Dovizioso, Silverstone 2018 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Certaines des courses organisées par les deux séries se déroulent sur les mêmes circuits à travers le monde, tandis que d'autres ont lieu sur des sites propres à chaque série. Par exemple, au Royaume-Uni, le MotoGP se déroule à Silverstone et le championnat du monde de Superbike à Donnington.

Aux États-Unis, la WSBK se déroule au WeatherTech Raceway Laguna Seca, en Californie, et la course de MotoGP a lieu au Circuit of the Americas, au Texas.

Red Bull Honda World Superbike au circuit de Laguna Seca, États-Unis © Graeme Brown / Red Bull Content Pool

Les deux séries organisent une manche à Losail, au Qatar, ainsi qu'au circuit du Grand Prix de Phillip Island, en Australie.

En France, la WSBK se déroule à Nevers tandis que le MotoGP a lieu au Mans sur le mythique circuit.

Les pilotes

En fin de compte, ce sont les pilotes qui font la course et le championnat du monde de Superbike et le MotoGP comptent un nombre de pilotes incroyablement courageux et talentueux qui mettent tout en jeu chaque fois qu'ils courent.

Avec les motos les plus perfectionnées lorsqu'il s'agit des meilleurs pilotes, la MotoGP est l'endroit où tu trouveras la crème de la crème. Marc Márquez et Valentino Rossi ont prouvé qu'ils avaient leur place au sommet des course de motos et ont maintenant le statut de légende pour leurs légions de fans.

Marc Márquez avec des fans © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Il est souvent arrivé que des pilotes de MotoGP dont la carrière s'achève passent au WSBK.

Voici quelques uns des plus grands noms de chaque série.

MotoGP :

Marc Márquez

Jorge Lorenzo

Valentino Rossi

Cal Crutchlow

Andrea Dovizioso

Les grands s'affrontent en tête à tête © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Championnat du monde de SuperBike :

Carl Fogarty

Leon Camier

Jonathan Rea

Alex Lowes

Eugine Laverty

Marco Melandri

Leon Camier sur le départ pour l'équipe Red Bull Honda World Superbike Team © Graeme Brown / Red Bull Content Pool

Couverture TV en France

En France, tu peux regarder le MotoGP sur la chaîne Canal + ainsi que sur son site internet. Exceptionnellement, ce week-end 12 mai 2024, tu pourras te brancher sur C8 pour regarder gratuitement le GP de France.

Pour regarder le championnat du monde de SuperBike en France, tu devras allumer Eurosport car le SuperBike n'est pas (encore) retransmis gratuitement dans l'Hexagone...

C'est ainsi que les chiffres d'audience du MotoGP dépassent de loin ceux du WSBK.

Les fans

Les fans se pressent pour regarder le MotoGP © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Les fans des deux championnats du monde de moto sont fantastiques. Il est bien connu que les fans de courses de motos en général sont enthousiastes, bien informés et viennent tous aux courses pour passer un bon moment.

Cependant, avec certains des plus grands clubs de fans de l'histoire du sport automobile, les fans de MotoGP atteignent un niveau supérieur. Des raz-de-marées de rouge pour Marc Marquez et de jaune pour Valentino Rossi sont connues pour envahir les circuits de GP, alors que des armées de fans apportent des T-shirts colorés, des drapeaux et des grenades fumigènes pour aider à encourager leur pilote préféré dans un style vraiment spectaculaire.

La course

Les courses sont toujours passionnantes dans les deux séries, mais avec les meilleurs pilotes, les meilleures équipes, les meilleurs circuits et les motos les plus rapides, la MotoGP nous montre encore et toujours les courses les plus excitantes. C'est pourquoi, en fin de compte, la MotoGP attire le plus grand public et obtient les meilleures scores à la télévision.

Ce n'est un secret pour personne que le championnat WSBK vit légèrement dans l'ombre de MotoGP, mais pour répondre à la question "quelle est la meilleure série de courses", tu devras regarder les deux séries et décider par toi-même !