Quelque chose dans les vagues d' Afrique du Sud les rend intemporelles. Vous pourriez regarder les images de Tom Curren et Shaun Tomson, vielles de plus de 30 ans, et penser qu'il s'agit d'une story Instagram publiée la semaine dernière par Jordy Smith ou Mikey February .

Frankie Oberholzer © Ant Fox 01 / 05

Alors que le monde s'est confiné ce printemps, nous avons voulu créer un montage des plus belles images de surf, histoire de penser à autre chose. Alors que l'édition 2020 du J-Bay Open a été annulée, nous avons évidemment tout de suite pensé à la série Made In South Africa de Jason Hearn .

Publiée à l'origine en juillet 2019, cette série en trois parties sur les plus belles vagues d' Afrique du Sud et ses surfeurs les plus célèbres nous conduit du Cap à Durban.

Ce voyage nous a permis de passer une journée parfaite à Dungeon's avec Frank Solomon et son équipe, puis quelques jours mémorables avec Jordy Smith et Mikey February. Nous sommes ensuite passés par le désormais célèbre spot de Cave Rock, où Ricky Basnett règne toujours en maître, et enfin, par la côte centrale, où le légendaire surfeur Franky Oberholzer et son fils Koby nous ont démontré qu'il n'y avait pas d'âge pour s'attaquer aux points breaks d'Afrique du Sud.

Bref, ce montage constitue un condensé de six minutes de pure évasion. Et si vous n'en avez pas assez, vous serez ravi d'apprendre que deux autres montages sont en cours de réalisation et seront disponibles dans les semaines à venir. Asseyez-vous, détendez-vous, et profitez.