Retour au Mexique pour No Contest !

, un sombrero sur la tête et une bouteille de champagne en main. L'occasion de célébrer sa performance, bien sûr, mais aussi la folle régularité des tubes du spot mexicain.

fêtait l'une de ses plus célèbres victoires sur le sable brûlant de

En 2006, alors qu'il était à l'apogée de sa carrière, le triple champion du monde hawaïen Andy Irons fêtait l'une de ses plus célèbres victoires sur le sable brûlant de Barra de la Cruz , un sombrero sur la tête et une bouteille de champagne en main. L'occasion de célébrer sa performance, bien sûr, mais aussi la folle régularité des tubes du spot mexicain.

En 2006, alors qu'il était à l'apogée de sa carrière, le triple champion du monde hawaïen Andy Irons fêtait l'une de ses plus célèbres victoires sur le sable brûlant de Barra de la Cruz , un sombrero sur la tête et une bouteille de champagne en main. L'occasion de célébrer sa performance, bien sûr, mais aussi la folle régularité des tubes du spot mexicain.