Ashton [Goggans] nous a contactés il y a très longtemps et nous en avions discuté. Puis, je n'ai plus eu de nouvelles. Jusqu’à ce qu’un jour, il m’appelle et me dise : "On vient, on fait No Contest !". J'ai demandé : "Tu es sûr ?" J'avais déjà tourné avec eux en Israël, mais cette fois-ci, j'allais évidemment être beaucoup plus impliqué. Ashton a dit : "Oui, on le fait, on est d'accord."

Leon Glatzer: C'était génial de présenter la scène locale et de montrer ma ville natale, d'où je viens et où j'ai grandi. Je ne savais pas à quoi m'attendre avec le tournage, mais au final, nous avons surfé toute la journée, nous nous sommes promenés dans la ville, nous avons rencontré des locaux, mangé des burritos et joué au football.