"Cela fait trop longtemps qu’on ne les avait plus revus. Les meilleurs surfeurs de la planète on repris la route des compétitions internationales qui ont débuté à

"Cette série nous fait partager les moments authentiques et cools que vivent les surfeurs" ajoute Travis Ferré, également rédacteur en chef de Surfing Magazine et fondateur du site Inherent Bummer. "Dans la série, on a choisi de montrer certains moments qui passent souvent à la trappe dans les documentaires que l’on peut généralement voir sur les surfeurs. On cherche à les montrer comme ils sont, sans artifice, et c’est plus amusant."