C’est peu dire que le début de la saison de grosses vagues a été historique. En Irlande, Conor Maguire a probablement surfé l a plus grosse vague jamais prise sur le célèbre sport de Mullaghmore. Un moment à marquer d’une pierre blanche pour le surfeur local, d’une facilité déconcertante sur des monstres de plus de 15 mètres de hauteur.

Il y a deux ans, nous vous avions dévoilé la série "Made In Ireland" réalisée en trois parties par Mikey Corker. Ce dernier revenait sur les origines du surf de gros en Irlande, sur une destination qui était alors considérée comme la plus radicale et méconnue du globe. Depuis sa parution, la série de Corker a remporté plusieurs prix dans des festivals du monde entier.

Le surf irlandais étant de retour sous les projecteurs avec cette session historique à Mullaghmore, l’occasion était trop belle de demander à Corker de reprendre "Made In Ireland" et d’en tirer le meilleur.

Si cette vidéo vous donne envie d’en voir encore plus, scrollez vers le bas de l’article pour retrouver l’intégralité des épisodes de la série.

"Made In Ireland" : Les pionniers

Conor Maguire sur le slab de Riley's © Conor Flanagan

Découvrez qui sont ces surfeurs qui ont permis à l’Irlande de se faire une place au premier rang des destinations de surf de gros les plus prisées au monde.

"Je regrette un peu le bon vieux temps, quand nous étions considérés comme des fous du surf" explique la légende du surf irlandais Barry Britton dans "Made In Ireland". L'homme de 64 ans est posé dans sa maison du comté de Donegal, en République d'Irlande, et se remémore les hivers du début des années 1960. À cette époque, sa mère possédait un hôtel et revint un jour d’un voyage de Californie avec une poignée de planches de surf achetées à Malibu. "On les a tout de suite emmenées avec nous et finalement, elles n’ont jamais été exposées dans l’hôtel" ajoute Britton.

Le surf irlandais a une histoire longtemps restée méconnue. Le documentaire "Made In Ireland" permet de la découvrir avec ceux qui en ont été les pionniers, de Barry Britton jusqu’à Conor Maguire.

Ils sont nombreux à penser que le surf en Irlande est né au moment où le talent de Fergal Smith a explosé au début des années 2000. Si Smith a été le premier surfeur professionnel de l’histoire du pays et l’est resté pendant plusieurs années, il a aussi été une figure de premier plan dans les magazines de surf du monde entier. Mais c’est auprès de groupe de bodyboarders radicaux qu’il a appris à surfeur des vagues géantes comme Mullaghmore et Aileen dans le comté de Clare. "Nous sommes vraiment chanceux d'avoir un grand mélange de surfeurs et de bodyboarders en Irlande" explique Maguire. "Ils se sont toujours très bien entendus."

J’ai toujours espéré que le surf irlandais irait jusque-là. Fergal Smith Après avoir découvert les pionniers du surf irlandais comme Britton et Smith, le documentaire nous emmène au plus près des Nutjobs dans le chapitre 2 , une équipe de chargeurs soudés qui affronte régulièrement Mullaghmore lors des tempêtes XXL. Enfin, le troisième chapitre nous explique pourquoi des surfeurs du monde entier sont tombés amoureux des vagues irlandaises et ont décidé de rester sur place. "J’ai toujours eu de grosses ambitions pour le surf irlandais, que ce soit pour moi-même, pour le pays et pour toutes les personnes qui me soutenait" explique Smith. "J’ai toujours espéré que le surf irlandais irait jusque-là."

"Made In Ireland" : The Nutjobs

Le Sud-Africain Barry Mottershead fait désormais partie du paysage local © Gary McCall

Retour sur l’un des jours les plus mémorables à Mullaghmore avec un regard intimiste sur les surfeurs qui ont osé l’affronter ce jour-là.

Dans le premier épisode de "Made In Ireland", le film rend hommage à ceux qui ont ouvert la voie du surf de gros en Irlande, bien avant que les projecteurs du monde entier ne se focalise sur les spots locaux. Dans l'épisode 2, Mikey Corker s’est concentré sur les surfeurs les plus fous du pays. Un petit groupe d’amis appelé The Nutjobs. Ils ont toujours été là quand il fallait se jeter à l’eau pour affronter les vagues géantes de Mullaghmore et Aileen.

Il y a plusieurs années, alors que le surf de grosses vagues connaissait une renaissance dans le monde entier, ces amis se sont regroupés pour pouvoir charger les vagues d'Irlande avec un maximum de sécurité. Ils ont alors débuté un entraînement avec les cardes-côtiers irlandais et sont même allés apprendre les techniques de sécurité du surf de gros en Californie et à Hawaï. Leur préparation était autant technique que physique et mentale.

"Vous sortez en équipe, vous revenez en équipe. Vous ne laissez jamais quelqu'un derrière" affirme l’un des vétérans de l'équipe, Peter Conroy.

Noah Lane à Mullaghmore © Gary McCall 01 / 06

L’histoire de ce groupe d’amis n’avait alors jamais été racontée dans sa globalité. Quand le cinéaste irlandais Mikey Corker a décidé de réaliser "Made In Ireland", il savait qu’il était obligé de consacrer un chapitre à The Nutjobs.

Corker a passé plusieurs jours avec le surfeur professionnel Conor Maguire alors que ce dernier et son équipe s’apprêtaient à affronter une houle massive à Mullaghmore. Une vague que Conor a toujours pu voir depuis sa plage natale. "C’était un peu comme un monstre qui se profilait au loin" explique le surfeur.

Made In Ireland: The Misfits

L'Australien Noah Lane s'est finalement posé définitivement en Irlande © Gary McCall

Découvrez qui sont ces surfeurs venus vivre sous les averses et sur des vagues géantes, contribuant à placer le pays sur la carte des spots qui comptent dans l’univers du surf de gros.

"Il y a très peu de personnes qui sont capables d’endurer de telles difficultés" indique Conor Maguire à propos de ces surfeurs expatriés qui se sont déracinés de leur pays d'origine pour vivre en Irlande et surfer des grosses vagues.

Parmi eux, le Sud-Africain Barry Mottershead et l'Australien Noah Lane font partie de ces surfeurs venus en Irlande en tant que touriste et qui ne sont finalement jamais repartis.

L'Australien Noah Lane s'est finalement posé définitivement en Irlande © Gary McCall 01 / 06

Dans cet ultime chapitre du film, Mikey Corker s’intéressent à ces deux surfeurs et cherchent à comprendre les raisons qui les ont fait rester ici.

Le réalisateur a finalement trouvé encore plus que cela, en découvrant ce qui fait les spécificités des meilleurs chargeurs de la planète et plus particulièrement des surfeurs de de grosses vagues en Irlande aujourd’hui comme peuvent l’être les locaux Maguire, Peter Conroy et Seamus 'Shambles' McGoldrick.

