La montée d'adrénaline provoquée par 30 secondes de surf sur la vague parfaite suffit souvent au bonheur de Natxo González. Lorsque le surfeur de 25 ans a appris que les frontières du Mexique étaient de nouveau ouvertes et que d'énormes houles étaient attendues à Puerto Escondido sur son spot préféré, il a pris ses planches, rassemblé ses affaires et sauté dans le premier avion.

"Maintenant, la saison des grosses vagues commence ici à Puerto Escondido. Les journées ont été vraiment intenses avec du surf en continu et des sessions longues de six heures par jour dans l’eau. Je suis super content d'être ici."

Il y a des sessions où l'on peut rester six heures dans l'eau et ne prendre qu'une seule vague.

Quand il attend au Mexique, González dépend d'experts comme Kevin Wallis, du service de prévision Surfline, basée en Californie. Wallis fournit les données et les analyses qui déterminent si les plus grands événements de surf de gros peuvent avoir lieu.

"Nous utilisons une combinaison de données et des graphiques qui nous indiquent où sont les tempêtes dans l'océan et quelle est la force du vent. Puis, une fois que les tempêtes se produisent, nous faisons de la télédétection par satellite. Par exemple en mesurant le vent dans une tempête ou la hauteur des vagues. Nous comparons alors ces données avec nos modèles informatiques", explique Kevin Wallis.

