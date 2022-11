Le guide de Nazaré par Justine Dupont

est bien placée pour en témoigner, elle qui y a pris l'une des plus grosses vagues prises par une femme en 2017 et qui y a depuis élu domicile. On a donc fait appel à la multiple championne du Monde des WSL XXL pour vous expliquer toutes les choses à savoir si vous prévoyez de vous y rendre. Suivez la guide.

La surfeuse de gros Justine Dupont a repoussé ses limites en surfant la plus grosse vague de sa vie à Nazaré en novembre 2019. C'est peut-être la plus grande vague de l'histoire pour une femme.

Comme partout ailleurs, la météo varie souvent et il faut bien en avoir conscience. Il peut pleuvoir, ça peut être venteux et il peut aussi ne pas y avoir de vagues. Par conséquent, vous pouvez avoir de grosses vagues à vous mettre sous la dent ou passer complètement à côté, tout dépend de la période à laquelle vous y aller.

