Mais où surfer en Normandie ?

Seul au monde...

Gabriel Brot prévient : les températures de l'eau normande "piquent un petit peu" en hiver. Mais globalement, les surfeurs peuvent s'en donner à coeur joie toute l'année, et particulièrement en automne, saison idéale pour se mettre à l'eau. "C'est une saison particulière du fait que pas mal de tempêtes se créent au large et nous amènent des vagues", précise le surfeur.

Quelques spots...

"On trouve les plus de beach breaks sur la côte ouest du Cotentin, entre Barneville-Carteret et Vauville", explique Gabriel Brot. "Siouville est vraiment pas mal quand le vent vient du sud. À l’inverse, Sciotot est à privilégier quand le vent vient du nord mais il faut que la houle soit conséquente car on en a forcément un peu moins qu’en Bretagne", admet-il. À titre de comparaison, les vagues mesurent environ un mètre de moins que sur le spot de la Torche, en Bretagne.

Finistère, Morbihan, Côtes-d'Armor… On fait le tour la Bretagne avec le surfeur Benoit Carpentier qui nous donne ses meilleurs spots et autres bons plans locaux.

"Il y a aussi plusieurs spots du côté d’ Étretat et de Pourville-sur-Mer , en Seine Maritime. C’est la côte qui capte un petit moins, donc il y a moins de fréquence, c’est moins bien orienté et un peu caché par les côtes de la Manche", explique Gabriel Brot. Bref, un coin idéal pour tous les débutants.

