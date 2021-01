Les piscines à vagues vont-elles remplacer l'océan ?

, s'est déroulé dans des conditions vraiment médiocres dans une piscine à vagues à Allentown, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, divers entrepreneurs et investisseurs ont ensuite vanté les mérites d'une nouvelle technologie "révolutionnaire", qui s'est finalement soldée par une vague artificielle sans grand intérêt.

Typhoon Lagoon, une piscine à vagues de 13,6 m de long située à Disney World, en Floride, aux États-Unis, a été sur la bonne voie pendant un temps. Pendant des années, elle a attiré de nombreux curieux, qu'ils soient surfeurs pros ou amateurs. Plusieurs autres piscines ont vu le jour - de la Malaisie, aux Émirats arabes unis en passant par Ténérife (Espagne) - et offraient de nombreuses possibilités. Mais rien qui puisse vraiment se rapprocher des vagues naturelles.

Puis, le 18 décembre 2015, la vidéo d'une vague artificielle absolument hypnotisante a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit

. La course vers la technologie des piscines à vagues du 21e siècle était lancée.

Des rumeurs circulaient depuis plusieurs années au sujet de la "Kelly Slater Wave Company", mais Slater et son équipe étaient restés silencieux, n'offrant à la presse que de vagues promesses. Le

, triple champion du monde du WSL, explique dans notre dernier épisode de Just Sayin', que pour lui, l'océan règnera toujours. "Je m'ennuie", dit-il quand il évoque son expérience dans les piscines à vagues. "Mais c'est un excellent outil d'entraînement". Jamie O'Brien est moins catégorique. "Je pourrais prendre ma retraite et surfer dans une piscine à vagues pour le reste de ma vie", confie-t-il.

C'est à ce moment que le débat sur les piscines à vagues - qui détruiraient l'esprit du surf originel - a atteint son point culminant. Les arguments pour et contre venaient des surfeurs de tout horizon.

En vérité, lorsque Slater a dévoilé le Surf Ranch au monde entier, d'autres technologies prometteuses étaient en cours de développement. En Espagne, Wave Garden produisait de longues lignes qui se ressemblaient beaucoup aux vagues naturelles. Wave Garden a rapidement ouvert deux autres sites au Royaume-Uni, appelés Surf Snowdonia et The Wave.

Aux États-Unis, Slater a soudain fait face à une grande concurrence. Tout d'abord dans la ville d'Austin, puis à Waco. Cette dernière piscine à vagues, appelée BSR, était une digne rivale du Surf Ranch. Au lieu d'offrir de longs point breaks comme ceux que la Kelly Slater Wave Company avait conçues, la BSR avait opté pour des beachbreaks, offrant beaucoup plus de variété et d'imprévus. Les surfeurs professionnels ont vite afflué chez BSR pour repousser les limites de l'aerial.

Le fait que le Texas - un état éloigné de l'océan - soit devenu le foyer d'une vague très recherchée rappelle le film culte, North Shore, sorti en 1987, dans lequel un surfeur nommé Rick Kane remporte une compétition de surf dans une piscine à vagues de l'Arizona, ce qui lui vaut un voyage gratuit vers la Mecque du surf, le North Shore d'Oahu, à Hawaï. Après un hiver d'entraînement, Kane remporte une compétition sur la vague la plus célèbre du monde, le Banzai Pipeline.

, qui propose de nombreuses vagues cassant à droite et à gauche.

Il n'est pas surprenant que ces dernières années, nous ayons vu apparaître de nombreuses piscines à vagues de très grande qualité en Australie, la nation du surf par excellence. À Melbourne, Wave Garden a ouvert son dernier spot, et le meilleure :