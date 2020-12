Une saison folle à Desert Point

Le détroit de Lombok, en Indonésie, est une incroyable et périlleuse étendue d'eau. Elle s'étend sur 60 km du nord au sud, entre les îles de Bali et de Lombok, et sa largeur n'est que de 18 km à son point le plus étroit. Sa profondeur n'est jamais inférieure à 250 m. Elle abrite la ligne Wallace, qui sépare les animaux indomalais de leurs cousins australasiens.