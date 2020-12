Découvrez les coulisses du World Tour avec les meilleurs surfeurs du monde dans la série All In. Regardez la série surf All In en intégralité et gratuitement sur Red Bull TV.

"Ce trip est arrivé au meilleur moment possible" remarque Smith. "Quand vous êtes sur le World Tour, vous êtes branché compétition toute l’année. En 2020, avec tout ce qui s’est passé, cela m’a permis de casser cette routine et de me détendre vraiment. Ça m’a fait du bien."

Le film n’est pas qu’une histoire de barrels et de spots, mais permet également de découvrir les personnes et les lieux qui ont façonné la carrière de Smith. De son côté, Mikey February nous permet de mieux comprendre le choix des planches à effectuer en fonction des spots. Totalement concentré 12 mois par an sur la compétition, Smith avoue avoir eu une révélation lors de ce surf trip. Cela lui a permis d’aborder le surf sous un angle différent et l’a encore davantage motivé pour continuer à vivre de sa passion.

