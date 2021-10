Si

Tahiti

est célèbre pour Teahupoo, l’île est également truffée de spots exceptionnels, plus ou moins secrets, plus ou moins faciles à surfer. Évidemment,

se garde bien de donner les détails sur les plus cachés d’entre eux. Mais le Spartan nous livre tout de même ce qu’il considère comme les incontournables de son paradis. “Si on cherche le spot le plus prisé de l’île et des locaux, il faut se rendre sur

Taapuna

. C’est une gauche qui tube sur laquelle tu peux faire des manœuvres, pas très loin de la ville. La vague est plus simple et plus petite que Teahupo’o. Mais attention, elle reste compliquée à surfer lorsqu’il y a de la taille.”