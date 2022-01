Syberia : Benoît Sokal, et le monde d’après

Lorsqu’il se lance dans l’aventure du jeu vidéo , Benoît Sokal jouit déjà d’une solide réputation dans le monde de la bande dessinée. Formé à la prestigieuse école artistique de Saint-Luc, à Bruxelles, ce natif de Belgique débute sa carrière de dessinateur dans les pages de la revue BD À Suivre, éditée par Casterman. C’est là qu’il crée en 1978 le personnage de Canardo, un détective privé plutôt blasé, voire dépressif, accro à la bière, et qui se trouve aussi être… un canard (comme son nom le laisse supposer). Le personnage rencontrera un tel succès que Casterman lui offrira sa propre série d’albums. Au total, ce ne sont pas moins de 25 recueils des aventures du palmipède qui verront le jour, publiés dans plus de dix langues.

Canardo © Benoît Sokal/Casterman

A priori plutôt branché informatique (il fut l’un des premiers dessinateurs à coloriser ses créations à l’aide d’un ordinateur), il cherche dès le milieu des années 90 un moyen de convertir son art graphique à l’interactivité. Comme beaucoup, il a découvert les images de synthèse avec le film Jurassic Park de Steven Spielberg, sans doute le long métrage qui a le plus contribué à propulser la technologie sur le devant de la scène). Intrigué, il commence à tâter de la discipline dans son coin, avec en point de mire une envie tenace : celle de maîtriser les outils qui lui permettront de concevoir ses propres univers. Une motivation qui va sans surprise l’amener à s’intéresser de très près au jeu vidéo .

Soutenu par son éditeur, Casterman, il se lance alors dans son tout premier projet vidéoludique, basé sur une des aventures de son célèbre canard investigateur (le tome 5 sorti en 1986 pour les curieux). Sokal s’associe pour l’occasion à l’éditeur français Microïds et ensemble, ils publient en 1999 un premier titre commun, L’Amerzone : le testament de l’explorateur, un jeu d’aventure en 3D à la première personne, narrant les aventures d’un journaliste à la poursuite d’un œuf mystérieux. Le succès est au rendez-vous (on parle de plus d’un million d’exemplaires écoulés dans le monde avant son portage sur iOS, c’est dire) et vaut à Sokal d’être promu directeur artistique chez Microïds pendant quatre ans. Et dans la foulée, d’embrayer sur son deuxième projet, Syberia.

L’exotisme de la Russie

Benoît Sokal © France Info

Depuis toujours, Sokal voue une admiration sans borne à la Russie et à l’Europe de l’Est, qu’il considère comme les endroits les plus exotiques de la planète, voire les seuls qui le sont réellement. Et dans le contexte de l’époque, ce constat a du sens. Au début des années 2000, ces territoires sont encore très peu connus du grand public, l’ouverture post-communisme est encore toute récente, une réalité qui leur confère une indiscutable aura de mystère… Et donc, d’exotisme. CQFD. Une attirance pour l’Est qui n’est d’ailleurs pas uniquement alimentée par cette soif d’inconnu, propice au mystère et à l’exploration, mais aussi par le fait que la famille de Benoît Sokal a ses racines en Europe Centrale.

Outre ces affinités géographiques, Sokal est également un grand amateur de machines du XIXe siècle, et notamment des automates de l’époque. Des reliques disparues aujourd’hui, reléguées aux musées, mais dont le souvenir travaille l’imagination de l’auteur et auxquelles il voudrait rendre hommage. Et si ces automates d’antan n’avaient jamais disparu ? Et s’ils avaient continué d’évoluer au fil de l’Histoire depuis les années 30 ? Dans le (trop court) documentaire officiel, Making Of Syberia, Sokal explique : « J’ai trouvé intéressant de reprendre ça et de le pousser jusqu’à son terme : on va trouver une manufacture qui a poussé la fabrication de ses automates jusqu’au génie, ça devient presque des automates humains ».

Malgré la présence d’éléments fantastiques dans l’univers de Syberia, Sokal veut néanmoins ancrer son histoire dans la réalité. Pour ce faire, il choisit de narrer la trame de son aventure en suivant non seulement une progression géographique, de ville en ville, mais également chronologique. On y incarne Kate Walker, avocate new yorkaise sur les traces d’un génial inventeur d’automates, dont la particularité est d’avoir traversé l’Europe durant toute sa vie, d’Ouest en Est. On suit donc le fil de sa vie, et par son entremise, on revit les événements qui ont marqué l’Europe et le XXe siècle en général. Chaque nouvelle ville est l’occasion de revisiter un épisode particulier de l’Histoire, au travers des yeux d’un témoin de première ligne.

Du fantastique ancré dans le réel

Corto Maltese © Hugo Pratt/Casterman

Quand on l’interroge sur ses sources d’inspiration, Sokal explique qu’elles sont trop nombreuses pour être listées, et qu’il aime picorer des idées à gauche et à droite, particulièrement dans les documentaires télé. L’histoire de la Mer d’Aral, qui s’est retirée à 15 kilomètres de ses rives initiales à cause de la pollution et de fleuves détournés, est quelque chose qui le fascine au plus point. Tout comme les reportages sur les anciens dépôts de fusées en Russie, où s’entassent des reliques explosives toutes rouillées, semblent particulièrement lui titiller l’imagination. Et bien entendu, l’histoire de sa famille et ses nombreux voyages en Europe contribuent à alimenter également la machine à rêver.

Si les créations de Sokal font immanquablement penser aux œuvres de Moebius, ou à l’esthétique particulière de magazines comme Métal Hurlant, lui se réclame plutôt d’un autre grand nom de la bande-dessinée : Hugo Pratt, l’auteur de la série Corto Maltese. Sokal admet d’ailleurs volontiers que l’épisode Corto Maltese en Sibérie fut sans conteste une source majeure d’inspiration pour l’univers de Syberia.

Développé dans les studios de Microïds à Montréal, le titre va occuper une trentaine de personnes pendant deux années, dans des conditions de travail pas toujours idéales. Car même s’il rend visite à ses collaborateurs canadiens une fois par mois, Sokal reste la majeure partie du temps basé à Paris. Il communique dès lors avec son équipe principalement par courriels et serveurs FTP, avec les aléas liés au décalage horaire qu’on imagine. Pour autant, le chantier semble se dérouler sans encombre et dans une ambiance sereine.

Pour concevoir le monde semi-réel, semi-fantastique de Syberia, Sokal collabore notamment avec le scénographe Alexandre Toukian. Régulièrement, il lui envoie de nouveaux dessins et aquarelles en guise d’inspiration parce que, comme il l’explique candidement, « c’était la meilleure manière de communiquer, un dessin vaut mieux qu’un long discours ! ». Ensemble, les deux hommes conçoivent les décors du jeu, décors qui sont ensuite convertis en environnements 3D par l’équipe de graphistes, avant d’y intégrer les modèles 3D (que produit également Sokal) pour transformer tout ça en univers ludique cohérent.

Sokal l’architecte

L’architecture de Syberia © Benoît Sokal/Microïds

Durant tout ce processus de création d’univers, Sokal accorde une importance toute particulière à la conception architecturale de chacun des « mondes » visités. Du fantastique, certes, mais dans un cadre réel. Il abreuve à ce titre régulièrement Toukian de documents et ouvrages architecturaux, pour s’assurer que chaque décor du jeu intègre des éléments d’Art Nouveau, Art Déco, et autres courants européens majeurs des époques visitées.

Dans un entretien accordé en 2003 au défunt site Adventure Gamers, Benoît Sokal explique qu’il a le sentiment d’avoir été bien aidé par sa longue expérience d’auteur de bande dessinée, principalement en ce qui concerne l’écriture, le « storyboarding » et la conception de dessins préparatoires. En revanche, il lui a fallu apprendre à composer avec les nouveaux impératifs et limitations techniques inhérents au jeu vidéo , ce qui l’a amené à devoir s’intéresser également de près au processus de programmation. Indubitablement, par son degré élevé d’implication à tous les niveaux du développement, on peut considérer que Benoît Sokal a produit avec Syberia un authentique jeu d’auteur.

Ce n’est dès lors pas une surprise de découvrir que le titre a, dans une large mesure, été conçu et produit comme un film de cinéma. Le soin apporté aux cinématiques est à ce titre assez inédit pour l’époque, où l’on se contentait souvent d’assembler quelques polygones dans 3D Studio, sans réelle direction artistique. Pour Syberia, on suit un processus similaire à ce qui se fait dans le 7e art. On commence par une phase de « prévisualisation » brute, peu détaillée, où l’idée est de définir le mouvement et l’ambiance générale ; on passe ensuite par une phase de documentation, où l’on étudie les différents éléments à mettre en scène avec le réalisme en point de mire (on pense par exemple à l’animation d’animaux) ; on termine ensuite avec un rendu final, en poussant le curseur du réalisme le plus loin possible. Sokal appliquera un soin identique à la musique, parsemant son jeu, comme il se doit, de compositions est-européenne, russe et tzigane. Une ambiance musicale particulière qui contribuera à transmettre au joueur ce qui est au cœur de la démarche de Sokal : l’émotion.

L’émotion au cœur de la démarche

Syberia © Benoît Sokal/Microïds

De facture assez classique, Syberia propose un jeu d’aventure sauce « point & click », avec des écrans fixes, mais animés, entrecoupés de nombreuses cinématiques, travaillées avec soin comme on l’a vu. L’héroïne, Kate Walker, dispose d’un inventaire traditionnel, et interagit avec son environnement comme dans tout autre titre similaire : en cliquant sur des objets ou en écumant des dialogues avec les personnages de l’intrigue. Si d’un point de vue technique, Syberia ne réinvente pas le genre, il va néanmoins contribuer à le faire évoluer, par une narration travaillée d’un part, mais surtout via un cadre inédit et audacieux.

L’ambition de Sokal avec ce titre, c’est de proposer une progression qui ne repose pas sur le combat, mais impose au joueur une bonne part d’exploration, d’enquête et de résolution d’énigmes. Syberia représente pour lui un moyen d’expression artistique à part entière, sa préoccupation majeure est dès lors de proposer au public une histoire intéressante, capable de distiller de l’émotion. Et visiblement, le titre va faire mouche. Chaleureusement accueilli par la critique quand il sort en 2002, il trônait toujours fièrement à 82,38% sur le site GameRankings en 2015. On loue particulièrement sa patte graphique originale (même si les pinailleurs lui reprocheront une intégration des personnages pas toujours des plus heureuses), son ambiance originale, et on le congratule pour sa réalisation fluide, tant du point de vue technique que du côté de la narration. La bande son a également droit à sa dose de compliments, en bref, c’est le carton plein. Le jeu récoltera moult récompenses, s’écoulera à 400.000 exemplaires en à peine six mois, et sera également élu « meilleur jeu d’aventure de l’année » par les sites GameSpy et IGN. Un succès qui incitera Sokal à publier en novembre 2002 un recueil de croquis et captures d’écran au format bande dessinée, baptisé Syberia : Esthétique du jeu, agrémenté d’une interview de l’auteur où l’on discourt notamment d’architecture, de musique, de peinture et de poésie. Le titre se verra également décliné sur plusieurs machines de salon, comme la PlayStation 2 et la Xbox (en 2003), mais aussi sur de nombreux appareils mobiles, iOS en tête (une sortie sur les téléphones à la pomme qui a d’ailleurs offert une deuxième vie à la franchise, dans un format inédit en 3 parties).

Une deuxième partie qui ne dit pas son nom

Syberia II © Benoît Sokal/Microïds

Forcément, vu l’accueil particulièrement affable réservé à Syberia, Sokal n’a qu’une envie : enchaîner sur une suite. D’autant que, pour être tout à fait honnête, ce premier opus garde un petit goût d’inachevé. Et pour une raison toute simple : l’ambitieux scénario initialement rédigé par Sokal avait finalement dû être découpé en deux parties sur recommandation de l’équipe de développement, qui jugeait l’entreprise plus gérable de cette manière. Syberia II est donc en réalité la deuxième partie de l’histoire entamée dans le premier volet.

Après un an et demi d’un développement plutôt tranquille, ce second épisode sort en mai 2004, et d’un point de vue technique propose grosso modo le même jeu. À une petite différence près : l’automate Oscar, un personnage du jeu, dispose désormais de son propre téléphone portable, et les protagonistes peuvent donc désormais communiquer. Mais pour le reste, c’est globalement la même (excellente) sauce. Avec cette fois-ci, la satisfaction d’une histoire épique qui se termine…

Une fois de plus, l’accueil critique est excellent, et le jeu va s’écouler entre mai 2004 et octobre 2005 à 600.000 exemplaires à travers le monde, soit plus que le premier opus. Et comme Syberia, premier du nom, ce tome II aura également droit à ses portages sur Xbox (en mai 2004), PlayStation 2 (en 2005) et Nintendo Switch (2017). Encore un joli succès, donc.

Syberia III © Benoît Sokal/Microïds

La genèse de la « vraie » suite, sobrement baptisée Syberia III, sera pour sa part un poil plus problématique, et le résultat malheureusement assez éloigné des attentes des fans. On ignore les raisons intrinsèques à ce développement chaotique, mais on peut supputer un souci de communication entre Benoît Sokal et les instances de Microïds. L’éditeur en faisait déjà mention en 2004, au moment de la sortie du II, mais il semble que le projet ait alors rapidement été rangé au placard. On en reparle en 2009, lors du rachat de Microïds par Anuman Interactive, et on annonce cette fois-ci le titre pour juin 2010, sur PC et PlayStation 3 . Ensuite, c’est de nouveau le silence radio. En 2011, Sokal précisera même qu’en réalité, le projet n’a pas encore commencé, et qu’il n’a pas l’ébauche d’un scénario.

Heureusement, fin 2012, Anuman et Sokal réussissent à s’entendre et le chantier est officiellement lancé en 2013, avec une sortie prévue pour 2015. Finalement, après plusieurs retards, ce Syberia III verra le jour en avril 2017, sur à peu près toutes les machines de l’époque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va faire grincer des dents.

Présenté comme véritable suite du titre original, déroulant une nouvelle trame succédant à celle des deux premiers volets, le jeu arbore aussi malheureusement des airs de « reboot » plutôt maladroit. Pour une raison qui dépasse l’entendement, Sokal fait en effet le choix d’opter pour un tout nouveau système de jeu. Finis les décors fixes, on dispose désormais d’une vue 3D imposant une nouvelle manière de déplacer le personnage, sans doute pour faciliter la prise en main au pad et sur écrans tactiles. Le souci, c’est que du côté des joueurs PC, « fanbase » historique de la licence, la pilule ne passe pas du tout. Le gameplay s’en trouve grandement alourdi, et combiné à une piètre réalisation technique, ainsi qu’à pléthore de « bugs » et soucis de « framerate », le titre va rapidement se faire rhabiller pour l’hiver.

Le monde après Sokal

Syberia : le monde d’avant © Benoît Sokal/Microïds

Un échec qui ne va pas pour autant miner Sokal, qui annoncera en août 2019 l’arrivée d’un quatrième épisode, a priori alors en développement dans les studios de Microïds depuis dix-huit mois déjà. Présenté comme une suite directe à Syberia III, ce nouvel opus sous-titré Le monde d’avant, est également assorti d’une promesse : celle d’avoir tenu compte des nombreux reproches fait à son prédécesseur, en revenant notamment aux mécaniques éprouvées des deux premiers volets. En outre, pour plus de variété, on alternera cette fois-ci entre deux intrigues situées à deux époques différentes.

Initialement prévu pour décembre 2021, le titre devrait finalement sortir un peu plus tard, au premier trimestre 2022. Les attentes sont énormes, surtout après le pétard mouillé du dernier épisode. Ce nouveau Syberia, annoncé comme un retour aux sources, sera-t-il aussi celui de la rédemption pour la franchise ? On l’espère. Quelle que soit la réception faite au titre, une chose est tristement certaine : B enoît Sokal ne pourra plus en être témoin, l’artiste nous ayant malheureusement quitté des suites d’une longue maladie en mai 2021.

Pour les impatients qui souhaiteraient d’ores et déjà se plonger dans l’atmosphère de ce Syberia : le monde d’avant , sachez qu’un prologue jouable est disponible sur Steam.

