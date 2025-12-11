LoL : revivez les plus grands moments de T1 en 2025

2025 a été une année immense pour la structure esports sud-coréenne T1 . Des records ont été battus, des distinctions ont été remportées, et les livres d’histoire retiendront que cette année a été un grand cru pour l’équipe la plus titrée de l’histoire de League of Legends . Ça n’a pourtant pas commencé en fanfare, mais à mesure que l’équipe a surmonté les difficultés, Lee « Faker » Sang-hyeok et T1 ont réussi à faire de 2025 leur année. Voici les meilleurs moments .

01 Des débuts compliqués

Le LoL Park a vu T1 faire une saison moyenne © League of Legends Champions Korea/Riot Games

Le parcours 2025 de T1 n’a pas commencé avec un trophée. La LCK Cup, qui lançait la saison de la LCK (le championnat sud-coréen de League of Legends) en janvier, est finalement revenue à Hanwha Life. Malgré un excellent départ et une première place dans leur groupe, T1 a perdu face aux futurs vainqueurs, lors de la phase à élimination directe et au terme d’un BO5 qui s’est joué sur la dernière game. De fait, T1 a manqué le First Stand 2025, le premier tournoi international de l’année, mais comme on le sait, le meilleur restait à venir.

T1 s’est rebiffé, terminant troisième du deuxième segment, ce qui leur a permis de décrocher une place au Road to MSI (Mid-Season Invitational) de LCK, pour déterminer qui représenterait la ligue au MSI. T1 a remporté 11 matchs et en a perdu 7, juste derrière Gen.G, auteur d’un départ parfait, et d’Hanwha Life. Faker et consorts ont montré leur force, mais il restait encore une bonne marge de progression.

En mai, Faker a réussi le deuxième pentakill de sa carrière, presque 10 ans après le premier. Il est également devenu le premier joueur à disputer 1 000 matchs de LCK, passant ce cap avec une victoire contre KT Rolster. À ce moment-là, il affichait aussi 667 victoires pour 333 défaites – un ratio victoire/défaite incroyable, témoignage de sa longévité, ainsi que du talent et de la passion de son équipe.

Après avoir roulé sur KT Rolster lors du Road to MSI en juin, T1 a cette fois dominé Hanwha Life 3-0, prenant sa revanche et validant une place au MSI en tant que deuxième seed.

02 Sur la scène internationale

T1 au MSI © Colin Young-Wolff/Riot Games

En juillet, la légende Faker a prolongé son contrat, le liant à T1 jusqu’en 2029. Le midlaner fait partie de l’organisation depuis 11 ans et, avec cette prolongation, il sera sans aucun doute l’un des joueurs d’esports les plus fidèles de tous les temps.

Le Mid-Season Invitational se profilait également en juillet, cette fois au Canada : le premier tournoi de 2025 où T1 allait affronter des équipes internationales. Après être venus à bout de CTBC Flying Oyster, représentant la région APAC, puis des Chinois de Billibilli Gaming, tout s’est joué lors d’un Round 4 100 % coréen : Gen.G se dressait sur leur route.

Gen.G a remporté la première confrontation au terme d’un BO5 serré conclu sur le score de 3-2, ce qui a fait tomber T1 en Lower Bracket. Là, ils devaient affronter Anyone’s Legend, une équipe chinoise, pour aller chercher une place en grande finale. Après une série très disputée, gagnée 3-2, T1 s’est offert une revanche contre Gen.G. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup en finale, et alors que T1 avait pris l’avantage, Gen.G a réussi à retourner la situation lors de la dernière game, mettant fin au parcours de T1. Après deux splits, T1 n’avait toujours pas remporté de trophée, mais il restait du temps – et avec la victoire de Gen.G, la LCK obtenait un quatrième seed pour les Worlds de cette année (un détail important pour la suite).

À la suite du Mid-Season Invitational, la deuxième édition de l’Esports World Cup s’est tenue à Riyad, en Arabie saoudite. En tant que tenants du titre, T1 était qualifié. Au terme d’un tournoi très disputé, ils ont terminé troisièmes, battus par l’équipe chinoise Anyone’s Legend, mais victorieux de G2 Esports lors du match pour la troisième place. La quête de gloire continuait.

03 Des challenges en LCK

T1 a eu du mal en LCK © League of Legends Champions Korea/Riot Games

De retour en LCK pour le Summer Split, T1 est revenu en pleine forme, balayant la plupart de ses adversaires, ne concédant que des défaites face à Gen.G et KT Rolster. Avec une troisième place au classement de leur groupe, ils étaient qualifiés pour les LCK Season Playoffs, et allaient une nouvelle fois souffrir face à Gen.G et Hanwha Life.

Avec une quatrième place au classement général, T1 s’est qualifié pour les Worlds – mais via le Play-In, ce qui signifiait un obstacle supplémentaire à franchir avant de pouvoir disputer la compétition pour la dixième fois.

En tant que quatrième seed de la LCK, les chances n’étaient pas en leur faveur – mais il ne faut jamais enterrer Faker et son équipe. Avec deux Summoner’s Cup consécutives derrière eux, T1 visait toujours haut. Le Play-In les attendait à Pékin, en Chine, et c’est l’équipe chinoise d’Invictus Gaming qui se dressait sur leur chemin.

04 L’appel des Worlds

T1 a battu Invictus Gaming lors du Play-In © Colin Young-Wolff/Riot Games

Le Play-In a vu T1 affronter IG qui, évidemment, bénéficiait de l’avantage du terrain. Cela n’a pas durer longtemps, puisque l’équipe de Kang « TheShy » Seung-lok s’est inclinée 3-1 face à T1 – validant ainsi la qualification de ces derniers pour les Worlds.

Le Swiss Stage de la compétition a lancé les hostilités, avec 16 équipes disputant cinq rounds – celles qui atteignent trois victoires se qualifient pour la phase à élimination directe, tandis que trois défaites signifient l’élimination. T1 a affronté ses premiers adversaires, FlyQuest, représentant l’Amérique du Nord. Ils l'ont emporté sans trembler, avant de se frotter à CTBC Flying Oyster, équipe de la région APAC – perdant cette fois contre l’équipe taïwanaise. Au troisième round, T1 retrouvait son rival de LCK, Gen.G. Le match s’est également soldé par une défaite.

Au bord de l’élimination, T1 a ensuite affronté les Américains de 100 Thieves dans un BO3 que l’équipe de LCK a rapidement conclu sur un 2-0.

Sur les six équipes à avoir atteint le dernier round du Swiss Stage, T1 avait un ultime match pour prouver sa valeur et décrocher sa place en knockout stage. L’équipe espagnole de Movistar KOI se tenait sur leur route, mais une victoire nette 2-0 a envoyé T1 dans la phase la plus tendue de la compétition, en tant que dernière équipe à valider son ticket pour le knockout stage.

05 Phase à élimination directe

Une autre finale monumentale dans l'histoire des Worlds © Colin Young-Wolff/Riot Games

Le premier match de T1 en quart de finale s’annonçait déjà compliqué : Anyone’s Legend, issue de LPL, avait réalisé un début de Worlds parfait, et T1 avait perdu contre AL au MSI de cette année. T1 a remporté la première manche avec une performance dominante, leur bot laner Lee « Gumayusi » Min-hyeong signant un match parfait (sans mourir) sur Varus, avec sept kills. AL a répondu en gagnant les deux games suivantes, mettant T1 au bord de l’élimination. Dos au mur dès le premier tour du knockout stage, T1 a réussi à enchaîner deux victoires d’affilée pour revenir dans la série, conclure le BO et éliminer Anyone’s Legend.

La troisième équipe chinoise, Top Esports, était le prochain obstacle sur la route de T1 et, après avoir balayé G2 Esports, la formation chinoise semblait au niveau. Cependant, T1 est très vite entré dans son match et a fini par dominer totalement son adversaire, remportant la série sur un 3-0 pour s’offrir une grande finale contre KT Rolster. Cette finale 100 % LCK face à KT Rolster en pleine forme, qui venait d’éliminer CTBC Flying Oyster et Gen.G avec autorité, allait être l’une des plus mémorables de ces dernières années.

À Chengdu, en Chine, Faker se préparait pour sa huitième apparition en finale, tandis que ses coéquipiers Moon « Oner » Hyeon-jun, Gumayusi et Ryu « Keria » Min-seok y participaient pour la quatrième fois, et que c’était une première pour Choi « Doran ». T1 semblait prêt à affronter KT Rolster, et dès le début de la première manche, tout indiquait que le match pouvait basculer d’un côté comme de l’autre.

06 Le précipice

Une finale monstrueuse © Yicun Liu/Riot Games

KT a démarré la première game de manière agressive, obtenant le Premier Sang, mais a fini par perdre son avance lorsque T1 a su capitaliser lors des teamfights et sur les objectifs tout au long de la partie. Une fois derrière, KT Rolster n’a plus trouvé de réponse.

La deuxième manche a débuté de façon similaire, mais cette fois, KT Rolster a réussi à conserver son avantage – et à contrer T1, faisant le Baron à deux reprises, contrôlant la carte et concluant la partie pour revenir à 1-1 dans la série.

La troisième manche ne s’est pas bien passée pour T1. KT Rolster a conclu un véritable carnage en 37 minutes, laissant à peine à ses adversaires l’opportunité de répondre, terminant avec 23 kills contre seulement 9 pour T1. KT a montré qui avait l’ascendant dans ce BO et, à l’issue de cette manche, menait 2-1, se retrouvant non seulement à un match du titre, mais aussi à un match du trophée. T1 devait absolument réagir pour garder une chance de ramener la coupe à la maison.

Et c’est ce qu’ils ont fait : T1 a sorti le grand jeu lors de la quatrième manche, bouclant la partie en seulement 29 minutes – avec 17 kills contre 8 pour KT Rolster. T1 n’a pas commis la moindre erreur cette fois ; même si KT Rolster a remporté les premiers fights, l’équipe n’a pas réussi à sécuriser les objectifs, en grande partie grâce à Oner. Le jungler a su s’infiltrer et placer des smites parfaits pour voler des drakes décisifs pour son équipe, laissant KT Rolster incapable de répondre. À mesure que les buffs s’accumulaient, les teamfights tournaient en faveur de T1 et les kills s’enchaînaient – et lorsqu’ils ont détruit le Nexus ennemi, la série était revenue à 2-2.

La cinquième manche allait tout décider. La tension était palpable. Les deux équipes ont tout donné. T1 a pris le First Blood très rapidement, et le rythme s’est emballé alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup. Les deux camps ont réussi à récupérer des objectifs, rendant la partie plutôt équilibrée – mais T1 a pris l’avantage quand Gumayusi a sécurisé Atakhan. Rejoint par ses coéquipiers, ils ont ensuite gagné le fight. Avec une avance conséquente, T1 a pu faire davantage de drakes, s’occuper du Nashor et push jusqu’à la base de KT Rolster – et avec des teamfights gagnants, T1 a réussi à conclure la partie et la série.

Avec cette victoire, T1 est devenu champion du monde trois fois d’affilée, une première dans l’histoire des Worlds, et a décroché un sixième trophée mondial pour T1 et Faker – un record qui pourrait bien ne jamais être battu.

Gumayusi a remporté le titre de MVP des Finals, devenant le premier bot laner à être sacré depuis 2017, tandis que la victoire de T1 marque seulement la deuxième fois qu’une équipe remporte le titre en ayant joué le Play-In, la dernière remontant à DRX en 2022.

07 Tournée post-Worlds

Faker s'est fait plaisir à Munich © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

À peine dix jours après la fin des Worlds, T1 a été sacrée équipe d’esport de la décennie aux Esports Awards, le 19 novembre, tandis que l’équipe a également remporté trois récompenses lors de la deuxième édition des League Awards, fin novembre.

Même une fois la saison terminée, T1 n’en avait pas fini avec LoL. Avec le Red Bull League of Its Own , un showmatch auquel participaient les meilleures équipes européennes (Los Ratones, Karmine Corp, G2) T1 nous a offert encore quelques grands moments (comme le Pyke douteux de Faker).

Avec 2025 désormais dans le rétro, nous avons hâte de voir ce que T1 nous réserve la saison prochaine. Entre un nouveau départ en LCK avec, peut-être, une qualification au First Stand à la clef, le Mid-Season Invitational et les Worlds, de nouveaux trophées attendent T1.