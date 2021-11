Les secrets d’entraînement de Tahnée Seagrave

L’hiver en Angleterre est si mauvais que les pistes sont boueuses et difficilement praticables. Mais avec le e-bike, on peut rendre cela beaucoup plus fun. D’habitude, sur un terrain boueux, tu fais 2 runs et tu galères pour rentrer à la maison. Avec un e-bike, tu peux enchaîner 10 runs et revenir tranquillement chez toi. Le e-bike est presque devenu une nécessité dans l’entraînement de VTT descente, mais il faut faire attention à ne pas trop en faire. C’est tellement facile qu’on a vite fait de se trouver en surrégime comparé au volume d'entraînement qu’on pouvait avoir avant sur un VTT classique.