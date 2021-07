et un certain talent pour se démarquer. Réuni au

Un voyage à New York à l’âge de 9 ans, le titre « One mic » de Nas qui tourne dans la rue, le propriétaire de l’enceinte qui tend le micro au jeune garçon en lui lançant « take a mic »… le nom est resté

Explication du nom : Un voyage à New York à l’âge de 9 ans, le titre « One mic » de Nas qui tourne dans la rue, le propriétaire de l’enceinte qui tend le micro au jeune garçon en lui lançant « take a mic »… le nom est resté

Explication du nom : Un voyage à New York à l’âge de 9 ans, le titre « One mic » de Nas qui tourne dans la rue, le propriétaire de l’enceinte qui tend le micro au jeune garçon en lui lançant « take a mic »… le nom est resté

en France, il a assisté à la naissance de nouvelles sonorités, entre tendances éphémères et transformations durables. « J’ai toujours écouté énormément de son. Le premier rappeur qui m’a donné envie de poser, c’est Nas ». D’abord destiné au football (il passe même par Clairefontaine), il se consacre au rap à partir de ses 17 ans, année de la sortie de ses premiers clips et de sa première mixtape.