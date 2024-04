Targamas : le prodige de l'esport et support de la Karmine Corp

En 2024, après des années d’attente, un des rêves de Kamel ‘Kameto’ Kebir s’est réalisé : l’équipe qu’il a fondée, la Karmine Corp , a intégré la LEC . Cette ligue est tout simplement ce qui se fait de mieux en Europe. Après des matchs répartis sur plusieurs segments (appelés splits), les meilleures équipes du continent s’envolent pour participer aux Worlds , l’équivalent de la Coupe du monde de League of Legends, l’événement esport le plus suivi au monde. Pour briller au plus haut niveau, le streameur et l’organisation ont assemblé un roster à la taille de leurs ambitions, et c’est donc Targamas qui a hérité du rôle de support.

Qui est Targamas ?

Raphaël Crabbé est né en Belgique, en 2000. S’il a joué à League of Legends lors de la saison 1, il ne se jette, au départ, pas spécialement à corps perdu dans le jeu de Riot. C’est deux ans plus tard, lors de la saison 3, qu’il se met à réellement s’impliquer et à grimper les échelons ô combien tortueux de la soloqueue. Targamas atteint le diamant, le plus haut rang à l’époque, et ce à douze ans seulement .

Assez vite, faisant d’ores et déjà partie du gratin européen, certaines équipes non professionnelles font appel à lui et il se retrouve à participer à différents tournois. Au départ, il s’agit même de compétitions en ARAM et sur feu le mode Dominion. Quatre ans plus tard, en 2016, il se lance dans l’esport plus sérieusement avec les Français de Project Conquerors. Dans l’équipe, on retrouve des noms comme Shemek, mais aussi et surtout Saken , qui sera son mid pendant très, très longtemps .

La carrière de Targamas

Une ascension fulgurante

En 2017, le support belge rejoint GamersOrigin. Avec ses coéquipiers, il écume la France et marche sur la concurrence . À l'époque, la scène LoL nationale était moins bien organisée, pas de LFL donc, mais plusieurs tournois comme les Geek Days Lille, l’ESL Championnat National ou le Underdogs Spring Playoffs. Après onze mois couronnés de succès dans la structure française, il rejoint Giants Gaming, une équipe européenne en EU LCS (l’ancêtre de la LEC).

Là-bas, Targamas brille un peu moins, il faut dire que la concurrence est rude, le niveau plus relevé et surtout, après un bon début de split, l’équipe se met à enchaîner les mauvais résultats. Après un split assez négatif, les dirigeants décident de changer leur fusil d’épaule et mettent le Belge sur le banc des remplaçants. Malgré tout, l’équipe continue sa série de défaites.

Retour en LFL et EU Masters

Après ce (petit) temps d’arrêt, Raphaël se cherche une équipe tout en réfléchissant à son futur. Comme il est déterminé à continuer ses études supérieures, il demande à pouvoir jouer depuis chez lui, quelque chose de rédhibitoire pour l'extrême majorité des équipes. En 2020, Vitality lui passe tout de même un coup de téléphone pour remplacer leur support parti en LEC. Il joue un split avec son ancien (et futur) coéquipier Saken en LFL. Du fait du Covid, tous les joueurs sont contraints de rester isolés, et c’est Misfits Premier qui fait appel à ses services. Au sein de l’équipe, il remporte la LFL et participe aux EMEA Masters (la deuxième plus grande compétition européenne). C’est cette expérience de 5 mois qui va rebooster sa confiance et définitivement lancer sa carrière dans l’esport.

Un (très) jeune Targamas avec le maillot de Misfits Premier © Misfits Premier

À la fin de la saison 2019-2020, une équipe bien connue vient frapper à sa porte : la Karmine Corp. Bien décidée à monter en puissance, la KC s’offre un roster tout neuf avec Adam, Cinkrof, XMatty, Saken et Targamas . Avec ces 5 joueurs, elle domine la saison et s’offre un doublé LFL - EMEA.

Revivez (ou découvrez) la première victoire de la Karmine Corp en LFL ci-dessous :

25 minutes La KCorp devient championne de France sur League of Legends - BackStory #4 Ils étaient les nouveaux de la LFL, il leur aura suffit d'une saison pour tout râfler. Qui arrêtera la Karmine Corp ?

Retour en LEC

Forte de cette période ultra dominatrice, la Karmine voit les équipes LEC saliver devant les membres de l’organisation, et comme Cinkrof ou XMatty, Targamas va partir pour une équipe de tout premier plan : G2 esport . Là-bas, entouré de Caps , Jankos ou encore Broken Blade , le Belge va briller et remporter le segment de printemps. Il participe également aux MSI (le Mid Season Invitational, événement de mi-saison opposant les meilleures équipes du monde). Après un an de bons et loyaux services, Mikyx reprend sa place de titulaire dans l’équipe d’Ocelote , et Targa rejoint Excel, une autre équipe LEC.

Raphaël 'Targamas' Crabbé à l'époque de G2 © Michal Konkol/Riot Games

Dans la structure britannique, tout ne se passe pas comme prévu, les résultats sont décevants et rapidement, de nombreux changements sont orchestrés : coach qui s’en va, joueurs mis sur le banc… bref, après une 9e place, l’ambiance n’est pas au mieux. Targamas finit par s’en aller et retourne dans les bras de son premier amour, la Karmine Corp.

Même s’il revient ainsi à un niveau inférieur, comme pour Cabochard, il s’agit de reculer pour mieux sauter. Après de nouveaux résultats incandescents, l’équipe finit par décrocher un spot en LEC et fait désormais partie du gratin européen.

Style de jeu et spécialités de Targamas

Rôle et positionnement

Targamas a beau évoluer en tant que support, il est très loin de manquer d’initiative . À l'image d’un Mikyx chez G2 ou de Keria chez T1 (à un moindre niveau, certes), il prend assez souvent des risques et n’hésite pas à se positionner parfois très « haut » par rapport à ses coéquipiers. Bien sûr, c’est un style de jeu à double tranchant, mais quand on a son talent, on peut se le permettre.

Champions emblématiques

Du côté des champions qu’il joue, s’il a clairement un ou deux choix préférentiels, Targamas a déjà prouvé à toute l’Europe qu’il pouvait sélectionner plus ou moins n’importe quel personnage du jeu en compétition. Lorsqu’il était chez G2, en 18 matchs, il a joué la bagatelle de 15 champions différents … Le tout avec un winrate évidemment assez élevé.

Quand il s’agit de porter des games, le jeune belge de 23 ans a tendance à opter pour Pyke, mais il est surtout connu pour maîtriser un autre champion : Senna. Il l’a notamment sortie lors de la finale des EMEA Masters face à Movistar, ou lors du Red Bull League of Its Own face à T1 et Faker, le quadruple champion du monde.

Cette année, aux côtés d’Upset, il a beaucoup joué Rakan, Rell, Nautilus et Braum. Pour suivre ses matchs et notamment le Summer Split qui débutera en juin, vous pouvez suivre le stream de Kameto ici .