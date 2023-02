Double vous donne les clés pour passer Challenger sur TFT

Alors que la Hex League a débuté il y a plusieurs jours, Double nous a accordé un peu de son temps pour discuter du nouveau set de TFT. On a pu avoir son ressenti, assez négatif, mais on en a aussi profité pour récupérer quelques tips qui pourraient vous êtres très utiles en partie classée. Entretien

Que penses-tu du Set 8 arrivé il y a quelques semaines ?

Honnêtement, je pense que c’est le set que j’aime le moins pour l’instant. Le premier mois a été absolument horrible à mes yeux, puis ils (Riot Games, ndlr) se sont dit qu’il fallait mettre en place beaucoup de changements, et, forcément, quand tu changes autant de choses d’un coup il y a des trucs qui ne vont pas. Pour le moment je ne suis vraiment pas fan des nouvelles mécaniques et du set dans sa globalité.

Au-delà de la méta qui varie selon les patchs, il y a des synergies que tu trouves funs, avec lesquelles tu prends du plaisir à jouer ?

La réponse va peut-être choquer un peu, mais honnêtement il n’y en a aucune. Pour moi ce set est un échec de A à Z. Il n’y a rien d’équilibré. En tant que casu (joueur occasionnel, ndlr) je pense qu’il peut être cool, mais compétitivement… Tout ce qui est Admin (Programme en VF, ndlr) et ce genre de trucs qui varient selon les parties c’est beaucoup trop gamebreaker, beaucoup trop random. Pareil pour les Underground (Gangster en VF, ndlr) etc… C’est pour ça qu’au prochain patch, le 13.2, il devrait y avoir plusieurs reworks de synergies. Je pense qu’ils se sont rendus compte de leurs erreurs. J’espère que ça va changer, mais voilà, pour le moment je ne vois aucune synergie fun.

Et les Menaces, qu’est-ce que t’en penses en termes d’ajout ? Tu les places souvent dans tes compos ?

Les Menaces, c’est un autre sujet. Ce n'est pas que j’aime beaucoup, mais je les place souvent dans mes compos parce que ce sont des unités extrêmement fortes. Elles n’ont pas besoin de synergies, donc tu peux les placer de manière un peu random et elles feront le taff si elles sont métas, ce qui est le cas depuis le début du set. Tout ce qui est Rammus, Cho’Gath et Fiddlestick c’est vraiment fort. Concernant leur apport au jeu dans sa globalité, je ne trouve pas ça nul, ni très bien, mais c’est loin d’être aussi chiant que les compos Yuumi ou Mécha.

Il y a eu un autre ajout dont on aimerait te parler : les augments de champions.

Je pense que c’est le pire ajout possible sur TFT. En fait, il y a un problème sur ce set, c’est qu’on n’a pas accès aux infos concernant ces augments. Il y a trop de paramètres random, à partir de la phase 3.2 tu peux avoir des champions de coût 3, 4 ou 5, ce qui est très aléatoire. Il y a aussi le problème des Menaces justement, qui peuvent tomber absolument tout le temps. Ça crée encore plus de rng dans un jeu rng, donc je ne suis vraiment pas fan de ces augments. Il y avait déjà les augments normales, du coup la fusion des deux crée du déséquilibre, des trucs beaucoup trop broken ensemble. Typiquement, tu peux avoir l’augment Ascension (Après 15 secondes de combat, vos unités infligent 100 % de dégâts supplémentaires, ndlr) et à côté l’augment d’Ekko qui freeze tout le board pendant 2 secondes pour tempo l’Ascension.

T’as des conseils à donner aux joueurs occasionnels concernant ces augments ?

Il faut absolument jouer autour de ces augments. C’est beaucoup trop punitif de s’en passer. Par exemple, si votre board n’est pas ouf au 3.2, il faut privilégier de bonnes synergies plutôt qu’un board un peu plus fort, parce que ces augments sont beaucoup trop importantes. Si tu as une mauvaise augment de champion, ta game peut être un échec en l’espace d’une seconde.

Le set 8 marque aussi l’arrivée de l’item Brise-Garde. Quel est ton avis à son sujet ?

Les nouveaux items c’est pour moi le seul point positif du set 8. Ils ne sont pas vraiment brokens, Brise-Garde est excellent. Il est bien équilibré, peut être équipé sur énormément de carry AD ou AP, et il nécessite un composant défensif alors que c’est un item offensif ce qui est excellent aussi. En plus, ils (Riot Games, ndlr) ont retiré l’esquive sur tous les items, une autre bonne nouvelle.

Tu as des préférences en termes d’items ?

Il faut savoir que TFT tourne autour de mix de stats. C’est à dire que tu vas ajouter du Crit à un champion s’il a beaucoup d’AD, et inversement, tu vas lui donner de l’AD ou de l’AP s’il a déjà beaucoup de Crit. L’exemple parfait étant les Recon (Éclaireurs en VF, ndlr). Il faut essayer de varier toutes les stats possibles. Sinon il y a un item que je trouve très sous-cotés sur ce set, même si les joueurs commencent à s’en apercevoir, c’est la Gunblade. Elle a été buffée sur le précédent patch et elle est actuellement très forte sur n'importe quel carry.

Et qu’en est-il des tanks ?

Le combo Armure Roncière - Griffe du Dragon est vraiment pas mal mais difficile à mettre en place. La Rédemption est assez cool aussi, plus que sur le précédent set. Sinon, à part sur le patch précédent, je trouve qu’il n’y a pas beaucoup besoin d’items tank. Le plus important est d’avoir les bons champions : Sejuani, Zac, Ekko… Sur lesquels tu peux mettre un peu n’importe quoi. Autant privilégier le stuff carry, c’est plus important.

Avec tout ce que tu viens de nous dire, qu’est-ce qu’il en est de tes compos ? Est-ce que tu as tendance à essayer d’en forcer certaines ou tu gardes un maximum d’options pour t’adapter ?

Depuis que j’ai commencé à jouer à TFT je suis plutôt dans l‘adaptation. J’essaye toujours de pivoter sur une autre compo si une meilleure s’offre à moi. Mais sur ce set ce n’est pas possible à cause des augments de champions. À partir du moment où tu cliques dessus tu te fermes la possibilité de jouer les trois quarts des autres compos. Surtout pour l’augment en phase 2.1. Elles sont totalement randoms. Admettons que tu prennes une augment Ashe, tu te retrouves forcément à jouer Lasercorps (Projet en VF, ndlr). Beaucoup de joueurs m’ont dit d’ignorer ce genre d’augment en fin de partie, mais non, ça ne marche pas comme ça. Si des adversaires arrivent à inclure leur augment du 2.1 dans leur compo finale tu vas avoir un gros désavantage. C’est justement ce qui ruine le set.

Du coup, comment est-ce que tu gères tes débuts de partie ? T’as des conseils à donner pour bien maîtriser cette phase ?

Il y a deux options : le gameplay série de victoires ou le gameplay série de défaites (qui permettent tous les deux de générer une meilleure économie, ndlr). Moi en tournoi j’utilise une autre formule qui consiste à alterner entre victoire et défaite, mais je ne conseille pas forcément aux joueurs lambdas de s’y essayer. Il vaut mieux rester sur une série bien déterminée pour essayer d’aller chercher le Top 1. En même temps il faut monter ses synergies autour de ses champions niveau 2 et essayer de récupérer une augment qui marche le mieux possible avec cette base. Un bon item à équiper est la cerise sur le gâteau.

Beaucoup de joueurs disent qu’il faut être beaucoup plus agressif sur ce set, en équipant des items plus vite mais aussi pour ce qui est de l’actualisation de la boutique. Tu partages cet avis ?

Je suis entièrement d’accord. En fait, les dégâts infligés aux joueurs ont été augmentés sur ce set. On prend +1 de dégât à chaque stage, donc il faut jouer très agressif. C’est aussi un point du set que je n’aime pas du tout. D’après moi c’est une très mauvaise idée. Si quelqu’un high roll sa sortie et arrive à ne pas perdre trop de points de vie, il va simplement rouler sur la game et s’offrir un top 4 sans rien faire. Après, il faut quand même faire attention à son économie etc… parce que ça peut être à double tranchant.

Tu as vu des changements dans la gestion de ton économie comparé au set précédent ?

Honnêtement, oui. Avant je bridais énormément mon économie. Maintenant je suis plus dans une optique de conserver un maximum de points de vie. Ça a dû se voir durant la Hex League. Je n’ai pas fait de Top 1 ni de bottom. J’ai terminé Top 6 sur ma pire game à cause d’une augment de champion. L’économie c’était vraiment le point à privilégier sur TFT, maintenant ça a un peu changé.

