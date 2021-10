Comment bien débuter sur Tekken 7

Jeux de combat : les bonnes (et mauvaises) questions des débutants Difficile d’apprendre un jeu de combat ? Oui… et …

dit énorme variété de styles de jeu. Si vous avez déjà votre favori de cœur, tant mieux : orientez vous immédiatement vers lui sans trop vous poser de question. Mais si vous voulez d’abord creuser le jeu mécaniquement avant même de vous poser sur un personnage, gare à ne pas tout de suite aller vers la complexité. Lei, par exemple, est ce qu’on appelle un personnage à “stance” : il a plusieurs postures que vous pouvez activer au cours du combo qui viendront modifier intégralement sa palette de coups. Difficile de s’adapter à un tel personnage lorsque l’on débute. Aussi, on vous conseillera de vous tourner vers les grands noms de la série : toute la famille Mishima (Heihachi, Kazuya, Jin et consorts) est plutôt facile à prendre en main, au même titre que Hwoarang ou Paul. Pour comprendre les bases du jeu rapidement, mieux vaudra peut-être se tourner vers eux dans un premier temps.

et ses boules. Aussi, n’hésitez pas à tester de faire des pas de côté en appuyant deux fois sur haut ou bas, voire même marcher sur le côté en appuyant deux fois sur haut ou bas et en restant appuyé sur la touche de direction. Certaines attaques peuvent être esquivées sur le côté pour que vous puissiez ensuite envoyer une grosse punition : n’hésitez pas à tester ça si jamais vous êtes troublé par une attaque adverse, ça pourrait tout changer.

, c’est que le jeu n’est pas avare en combos à apprendre pour vous : si vous faites un tour dans la liste dédiée à votre personnage, vous en verrez des tonnes et des tonnes. Voilà un petit secret que vous devriez garder en tête : la plupart d’entre eux ne sert pas à grand-chose. Pour bien débuter, trouvez-vous deux ou trois combos que vous n’avez pas trop de difficulté à sortir, qui démarrent par un coup Middle ou Low, et vous aurez déjà de quoi mettre de belles claques sur vos premiers matchs sérieux en ligne.

Taper sur tous les boutons, c’est marrant. On a même parfois l’impression que ça marche. Mais si vous voulez commencer à être compétitif, il va falloir aussi apprendre à faire des combos. Le truc avec Tekken 7 , c’est que le jeu n’est pas avare en combos à apprendre pour vous : si vous faites un tour dans la liste dédiée à votre personnage, vous en verrez des tonnes et des tonnes. Voilà un petit secret que vous devriez garder en tête : la plupart d’entre eux ne sert pas à grand-chose. Pour bien débuter, trouvez-vous deux ou trois combos que vous n’avez pas trop de difficulté à sortir, qui démarrent par un coup Middle ou Low, et vous aurez déjà de quoi mettre de belles claques sur vos premiers matchs sérieux en ligne.

en font parfois un peu trop, et passent à côté de nombreuses opportunités de punir leurs adversaires. N’oubliez pas deux choses lorsque vous êtes en garde : tout d’abord, la garde basse fait en sorte que les coups “High” vous passent au-dessus de la tête et ne vous touchent pas. Ce qui veut dire que… Vous pouvez appuyer sur des boutons et punir immédiatement ! Retenez ça quand le petit cousin bourre les coups de pieds de Hwoarang.

Second point : vous pouvez aussi toucher l’adversaire avant qu’il ne vous touche avec un coup très rapide. Si un Paul n’arrête pas de vous mettre un gros poing dans la bouche bien chargé, un simple petit poing rapide de votre part placé à la bonne distance et au bon moment pourra l’arrêter. Voire même le faire valdinguer dans les airs, vous permettant d’enchaîner avec un combo de votre cru. Alors restez alerte, et ne vous contentez jamais de seulement garder : observez toujours les actions de votre adversaire pour pouvoir placer un contre bien senti.

