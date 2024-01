Exclusif : les cerveaux de Tekken 8 révèlent tout de leur chef-d'œuvre

Ikeda: Oui, nous étions particulièrement conscients du fait que la salle d'arcade de Kobe avait disparu. Nous voulions recréer cette salle d'arcade dans le jeu. Pendant le développement de Tekken, le nombre d'endroits où les joueurs pouvaient se rassembler, y compris au Japon, diminuait. Nous voulions fournir un endroit sur Tekken 8, mais nous voulions aussi résoudre le problème de l'absence d'espace où se rassembler. C'est pourquoi nous avons créé Arcade Quest et le Tekken Fight Lounge. Nous voulions créer un endroit où les joueurs et les communautés peuvent se rencontrer et s'amuser ensemble, et où ils peuvent se rendre tous les jours. C'est en effet une lettre d'amour à la culture des salles d'arcade et au fait qu'elle ait décliné en Occident beaucoup plus vite qu'au Japon et en Asie.

Murray: Lorsque nous avons développé le jeu, nous étions en plein COVID, donc les gens ne pouvaient pas aller à de vrais événements ou tournois et tout ce qu'ils avaient l'habitude d'aimer. Il y a longtemps, tu allais à la salle d'arcade et il y avait toujours quelqu'un. Et quand vous trouviez une personne avec un niveau similaire, vous continuiez à jouer parce que c'était amusant. Nous voulions donner aux gens cette même motivation pour continuer à jouer, comme dans les salles d'arcade.