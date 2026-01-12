Tennis : le calendrier des tournois du Grand Chelem 2026

Les tournois du Grand Chelem, c’est le summum du tennis. Les légendes du sport naissent ou s’effondrent en fonction de leurs résultats sur ces quatre tournois mythiques. Plus que des compétitions, ils représentent autant de défis, surfaces et atmosphères culturelles. Si vous n’avez pas encore compris, il est question ici de l’Open d’Australie, de Roland-Garros, Wimbledon, et de l’US Open. Pour n’en rater aucun en 2026, et les connaître un peu mieux, passons aux présentations.

01 Le calendrier 2026 du Grand Chelem de tennis

Open d’Australie : Melbourne Park, Melbourne – 18 janvier – 1er février

Roland-Garros : Roland-Garros, Paris – 24 mai – 7 juin

Wimbledon : All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres – 29 juin – 12 juillet

US Open : Billie Jean King National Tennis Center, New York – 31 août – 13 septembre

02 Open d'Australie

Matteo Berrettini a joué la finale de l'Open d'Australie 2022 © Alexander Papis/Red Bull Content Pool

Époque : janvier

Surface : court en dur

Lieu : Melbourne

L’Open d’Australie lance la saison tennistique annuelle et est l’un des tournois du Grand Chelem les plus exigeants physiquement. Il se déroule pendant l’été australien qui est, sans surprise, particulièrement chaud. Disputé pour la première fois en 1905, le tournoi se joue dans les installations modernes de Melbourne Park depuis 1988. Les matchs ont lieu sur des courts en dur, ce qui donne des affrontements rythmés favorisant les gros serveurs.

Le tournoi australien est également connu sous le nom de « Happy Slam », l’atmosphère chaleureuse de l’événement et l’énergie des spectateurs sont très appréciées des meilleurs joueurs du monde. De plus, les matches en session de nuit, les courts couverts et les règles liées aux températures extrêmes qui peuvent être appliquées en raison de la chaleur comptent parmi les aspects uniques du tournoi.

Champions les plus titrés à l’Open d’Australie

Novak Djokovic (10)

Roger Federer et Roy Emerson (6)

Andre Agassi, Jack Crawford et Ken Rosewall (4)

Fun facts à propos de l'Open d'Australie Matchs à moins de 40 degrés En cas de chaleur extrême, les matchs sont suspendus ou le toit est fermé. Sur fond bleu Disputé sur des courts verts, l’Open d’Australie est passé au bleu en 2008 afin de rendre la balle plus visible.

03 Roland-Garros

Dominic Thiem a dominé sur terre battue © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

Époque : mai et juin

Surface : terre battue

Lieu : Paris, France

Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem disputé sur terre battue. L’endurance, la patience et la stratégie passent au premier plan. Le tournoi, qui a débuté en 1891, se tient à Roland-Garros, à Paris, depuis 1928.

La lenteur de la terre battue crée des échanges prolongés qui mettent à l’épreuve autant la force mentale que la maîtrise technique. Pour cette raison, Roland-Garros convient généralement mieux aux joueurs complets qui ne s’appuient pas uniquement sur leur service-volée – comme Rafael Nadal, dont le record de 14 titres ici témoigne de son incroyable aisance sur cette surface.

Champions les plus titrés à Roland-Garros

Rafael Nadal (14)

Max Decugis (8)

Björn Borg (6)

Fun facts des Internationaux de France Le tournoi du Grand Chelem le plus lent La terre battue réduit la vitesse de la balle et allonge les échanges, produisant des matches plus longs. Le tournoi porte le nom d'un aviateur Le stade Roland-Garros doit son nom à un héros français, pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale.

04 Wimbledon

Elena Rybakina a remporté Wimbledon en 2022 © Jake Turney/Red Bull Content Pool

Époque : juin et juillet

Surface : gazon

Lieu : Londres, Angleterre

Wimbledon est le tournoi le plus ancien et le plus traditionnel. Organisé depuis 1877, le Grand Chelem britannique possède une atmosphère quasi rituelle avec son code vestimentaire blanc, la tradition de manger des fraises avec de la crème dans les tribunes et la présence de la famille royale.

La rapidité et le faible rebond des courts en gazon impeccablement entretenus favorisent un jeu basé sur un service puissant, la volée et des échanges plus courts. Par conséquent, les joueurs dotés d’un gros service et d’excellents réflexes y brillent particulièrement. Le nom officiel de Wimbledon est The Championships et il est considéré non seulement comme un tournoi de tennis, mais aussi comme un symbole culturel. Les matchs suivis dans le silence sur le Centre Court font partie de cette tradition.

Champions les plus titrés à Wimbledon

Roger Federer (8)

Novak Djokovic, Pete Sampras et William Renshaw (7)

Björn Borg et Laurence Doherty (5)

Fun facts à propos de Wimbledon Un dress code unique Les joueurs doivent porter une tenue blanche, conformément au règlement. Température des balles uniforme Les balles utilisées à Wimbledon sont toutes stockées à 20 °C avant les matches.

05 U.S. Open

Emma Navarro s'est révélée lors de l'US Open 2024 © Robert Snow/Red Bull Content Pool

Époque : août et septembre

Surface : court en dur

Lieu : New York, États-Unis

Dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, l’US Open se distingue immédiatement des trois autres par son énergie. Disputé pour la première fois en 1881, le tournoi se tient au Billie Jean King National Tennis Center, dans le quartier de Flushing Meadows, à New York. L’atmosphère de la grande métropole, les foules bruyantes et les matchs en session de nuit sont caractéristiques du lieu.

Le système de tie-break au dernier set de l’US Open maintient un rythme élevé et empêche les matches de s’éterniser. Il a aussi été pionnier sur le plan technologique en étant le premier tournoi du Grand Chelem à utiliser le système Hawk-Eye pour vérifier les décisions arbitrales. Dernier grand test de la saison pour les pros du tennis, l’US Open est souvent le théâtre de victoires surprises.

Champions les plus titrés à l'U.S. Open

Bill Tilden, Richard Sears et William Larned (7)

Jimmy Connors, Pete Sampras et Roger Federer (5)

John McEnroe, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Robert Wrenn (4)

Fun fact à propos de l'U.S. Open Des nocturnes bruillantes L'ambiance des matchs à New York s'apparente souvent plus à celle d'un match de football. Les pionniers du cash prize égalitaire En 1973, les champions homme et femme ont reçu la même prime et les autres tournois ont suivi des années plus tard.